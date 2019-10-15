Ozan'ın formasını giydiği Schalke'den asker selamı açıklaması

15.10.2019 22:58

Schalke 04, A Milli Takımımızın Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerimize yolladığı selamın Avrupa'da tepki görmesinin ardından Ozan Kabak ile ilgili bir açıklama yaptı.

Schalke'nin Kicker'e yaptığı açıklamasında, Arnavutluk ve Fransa maçı sonrasında Asker Selamı yapan Ozan Kabak ile konuşulacağı ve bunu yapmaması isteneceği belirtilirken, "Ozan Kabak ile kendi aramızda konuşacağız ve bu konuyu kapatacağız. Schalke 04, Suriye'de yaşanan olaylarla ilgili sembolik hareketlerden kendini uzak tutuyor" ifadeleri kullanıldı.

ARNAVUTLUK VE FRANSA MAÇLARINDA OYNAMAMIŞTI

Sakatlıktan yeni dönen Ozan Kabak, Arnavutluk ve Fransa maçlarında yedek kulübesinde yer almıştı.

(Sporx)