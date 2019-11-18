Oyundan alındığı için stadı terk eden Ronaldo: Sarri ile problemim yok!

18.11.2019 17:35 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:35

İtalya Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo, Maurizio Sarri tarafından Lokomotif Moskova ve Milan maçlarında oyundan alınmıştı. Oyundan çıktığında doğrudan soyunma odasına giden Ronaldo ile Sarri arasında problem olduğu iddiaları gündem getirilmişti.

"3 HAFTADIR SAKAT SAKAT OYNUYORUM"

Yaşananlar hakkında sessizliğini bozan Ronaldo, Sarri ile arasında gerginlik olmadığını söyledi. Henüz fizik olarak tam hazır olmadığını belirten Ronaldo "Son üç haftadır sakat sakat oynuyorum. Sakatlığım geçmediği için istediğim performansı sahaya yansıtamıyorum. Oyundan alınmamı anlayabiliyorum. İyi değildim. Her oyuncu gibi ben de oyundan çıkmak istemiyorum. Sinirim bu yüzden… Onun dışında Sarri ile aramda problem olduğu doğru değil. Bunu basın yaratıyor" dedi.

"PUAN KAYBINA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

Sakat sakat oynamasına rağmen Juventus'un başarısı için ter döktüğünü söyleyen Ronaldo "Kulübün ya da ülkem için fedakarlık yapmam gerekirse bunu hiç düşünmeden yaparım. Bu nedenle tam hazır olmadan oynadım. Inter, Serie A'da üzerimizde büyük baskı yarattı. Rakibimizden sadece iki puan öndeyiz. Puan kaybına tahammülümüz yok. Portekiz'in de Avrupa Şampiyonası'na katılmak için galibiyetler alması gerekiyordu. Bu nedenle fedakarlık yapmam gerektiğini düşündüm" ifadelerini kullandı.

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