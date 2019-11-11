Oyundan alınan Ronaldo'dan tepki: Soyunma odasına gitti

11.11.2019 09:45 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:10

Serie A'da 12. hafta maçında Ronaldo'nun formasını giydiği Juventus, Hakan Çalhanoğlu'nun oynadığı Milan'ı 1-0 mağlup etti. Temsilcisimizin 90 dakika sahada kaldığı maçta Juventus Teknik Direktörü Sarri ise yıldız oyuncu Ronaldo'yu 55. dakikada oyundan aldı.

RONALDO'DAN SARRI'YE TEPKİ

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin kararıyla 55. dakikada oyundaki yerini Arjantinli Paulo Dybala'ya bırakan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun bu karardan çok memnun olmadığı görüldü. Ronaldo'nun, yedek kulübesine gitmek yerine doğrudan soyunma odasına gitmesi dikkati çekti.

İtalyan teknik direktör 6 Kasım Çarşamba günü Lokomotiv Moskova ile deplasmanda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu maçının 82. dakikasında da Cristiano Ronaldo'yu oyundan çıkararak Paulo Dybala'yı oyuna sokmuştu.

JUVENTUS YENİDEN LİDER

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan maçta tek gol 77. dakikada Juventus'un Arjantinli yıldızı Dybala'dan geldi. Bu sonuçla, Juventus puanını 32'ye yükseltti ve maç fazlasıyla Inter'e verdiği liderlik koltuğunu geri aldı.