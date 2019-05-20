Oyuncu Yasemin Özilhan ile Eşi İzzet Özilhan, Efes Maçında Saldırıya Uğradı
Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan ile gittiği Euroleague'de final maçı olan Anadolu Efes-CSKA Moskova karşılaşmasında saldırıya uğradı. Yaşanan saldırı ise bir taraftar tarafından anbean kaydedildi.
Güzel oyuncu Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan geçtiğimiz gün Euroleague'de final maçı olan Anadolu Efes - CSKA Moskova karşılaşmasına gitti. Eşinin de yönetim kurulunda olduğu takımın maçını izleyen Yasemin Özilhan, bir kavganın ortasında kaldı.
Maçın son anlarında doğru bir grup Fenerbahçe taraftarının, Anadolu Efes koçu Ergin Ataman'a küfürlü tezahürat yapmasıyla birlikte saha birden karıştı. Kendisine küfür eden taraftarlara sözlü karşılık veren Ergin Ataman, olayların dahada büyümesine sebep oldu.
YASEMİN, EŞİNİN GÜÇLÜKLE TUTTU
İki takım taraftarları arasında yaşanan tartışma sırasında Anadolu Grubu Yönetim Kurulu üyesi İzzet Özilhan da olaylara müdahil olarak Fenerbahçeli taraftarlarla sözlü diyaloga girdi. Tartışmalar kısa bir süre içerisinde yerini kavgaya bırakınca, Yasemin Özilhan, eşini güçlükle tutmaya çalıştı. Yasemin Özilhan, yaşanan arbede esnasında büyük korku yaşadı.
"HER ZAMAN YANINDAYIZ"
Yaşadığı olayın şokunu güçlükle atlatan Yasemin Özilhan, Instagram hesabından Engin Ataman'ın fotoğrafını paylaşarak, "Sen bizi Avrupa'nın en iyi 2'inci Takımı yaptın. Her zaman yanındayız. Maalesef meyve veren ağaç taşlanıyor."
-
Slm fenerbahce moskovayi tutacak kadar aşamanmış kustah serefsiz bir kulüptür ger zaman adı şike ile anılan fb kulubu ve taraftarı şerefsizdir gs en buyuk 22 şampiyonluk fb hangi kupaya gidiyor?Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Arkadaşlar şu komplekslerinizden kurtulun.ayiptir yaa. Sevmek zorunda değilsiniz.Ama başarılı olana saygı duymak zorundasınız...Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Futbol seyircisini basketbol salonuna almayacaksınız! FB taraftarı da bir rezalete neden olmuş; ne demek final oynayan bir Türk takımının hocasını yuhalamak. Ayıp be!Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
-
engin ataman kuyruk acisindan yapiyor bunlari azacik arasdirin gorursunuz zaten. turkiyeye basketbolu getiren ogreten fenerbahcedir neyin kafasini yasiyorsunuz ya??Cevap Yaz 6 9 Yayından Kaldır
-
Yasemin senin ne işin vardı o kalabalığın içinde dikkat et kendineCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır