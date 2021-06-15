Oyuncu Demet Özdemir'in kripto para piyasasında 150 bin TL kaybettiği iddiası
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Oyuncu Demet Özdemir'in kripto para piyasasında 150 bin TL kaybettiği iddiası

Oyuncu Demet Özdemir'in kripto para piyasasında 150 bin TL kaybettiği iddiası
Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Magazin

Sevgilisi Oğuzhan Koç ile yaz aylarının tadını çıkaran Demet Özdemir'in kripto paraya yatırım yaptığı ve 150 bin TL zarar ettiği iddia edildi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdemir, "Bu sabah yine fantastik haberlerle uyandık" diyerek iddiayı reddetti.

Alaçatı'da sevgilisi Oğuzhan Koç ile tatil yapan Demet Özdemir'in son günlerde yaygınlaşan kripto para piyasasında zarar ettiği iddia edilmişti. Demet Özdemir, çıkan bu iddiaların ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

İDDİALARI YALANLADI

Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in kripto paraya yatırım yaptığı ve yaklaşık 150 bin TL bir zarar ettiği iddiaları konuşulmaya başlandı. Hakkında çıkan haberleri sosyal medya hesabından tiye aldığı bir paylaşımda bulunan Özdemir, iddiaları yalanlayarak "Hayır olsun bu sabah yine fantastik haberlerle uyandık. Müthiş fotoğraf seçimi bu arada" dedi.

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Oyuncu Demet Özdemir, kripto para piyasasında 150 bin TL kaybettiği iddiasını yalanladı
Oyuncu Demet Özdemir, kripto para piyasasında 150 bin TL kaybettiği iddiasını yalanladı
Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
Doğruluk Kontrolü
Oyuncu Demet Özdemir'in kripto para piyasasında 150 bin TL kaybettiği iddiası
YANLIŞDOĞRU
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Sevgilisi Oğuzhan Koç ile yaz aylarının tadını çıkaran Demet Özdemir'in kripto paraya yatırım yaptığı ve 150 bin TL zarar ettiği iddia edildi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdemir, "Bu sabah yine fantastik haberlerle uyandık" diyerek iddiayı reddetti.

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Oyuncu Demet Özdemir'in kripto para piyasasında 150 bin TL kaybettiği iddiası - Haberler Magazin
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