Oyuncu Demet Özdemir'in kripto para piyasasında 150 bin TL kaybettiği iddiası

Sevgilisi Oğuzhan Koç ile yaz aylarının tadını çıkaran Demet Özdemir'in kripto paraya yatırım yaptığı ve 150 bin TL zarar ettiği iddia edildi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdemir, "Bu sabah yine fantastik haberlerle uyandık" diyerek iddiayı reddetti.