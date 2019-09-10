Otobüs beklerken kitap okutan "durak"

10.09.2019 11:26

Edirne ve ilçelerindeki 256 köyde "Her Köye Bir Durak, Her Durağa Bir Kütüphane" projesi kapsamında duraklar oluşturuldu.

İl Özel İdaresince köylere kurulan duraklar sayesinde minibüs bekleyen vatandaşlar, bekleme zamanını akıllı telefonuyla duraktaki kare kodu okutup açtığı kitabı okuyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Alaaddin Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla hayata geçirildiğini söyledi.

Edirne ve ilçelerindeki 256 köye dijital kitap okuma özelliğinde duraklar yapıldığını belirten Uğur, "Durakların özelliği, kare kod okuyucu vasıtasıyla insanların kitap okumalarına olanak sağlayacak olması. Köyde yaşayan insanlarımıza durakta araç beklerken akıllı telefonları ve tabletleri vasıtasıyla kitap okuma imkanı sağlanacak. Zamanlarını bu şekilde kitap okuyarak değerlendirebilecekler." dedi.

Duraklarda kamu spotu alanı da yer aldığını anlatan Uğur, şunları kaydetti:

"Merkezi idare teşkilatları veya yerel yönetimler tarafından kamuoyuna duyurulması gereken bazı ilanlar, duyurular, kamu spotu anlamında dokümanlar, afişler oluyor. Muhtarlar bunları eskiden beri gelenektir kahvelere veya köy konaklarına asarlardı. Mesela kadınların köy kahvesine gelme gibi bir durumu yok. Biz o alanın daha etkin farkındalık yaratacağını ve daha fazla insanın bunlardan faydalanacağını düşünüyoruz."

Gençler ilgi gösteriyor

Durak kurulan köylerden Enez ilçesinin Yenice köyü muhtarı İlhami Akgül de durağın köylüye hizmet vermeye başladığını ifade etti.

Özellikle gençlerin durağa ilgi gösterdiğini belirten Akgül, şöyle konuştu:

"Kare kod okuyucu sayesinde gençlerimiz durakta beklerken kitap okuyor. Gençlerimizin zamanlarını bu gibi şeylerle değerlendirmesi bize mutluluk veriyor. Durağımız, Edirne Valisi Sayın Ekrem Canalp'in katkılarıyla iki okul arasındaki alana kurulmuştur. Bu durakları çevre köylerden gelen öğrenciler taşımalı sistemle köylerine giderken kullanabilecek."

Köydeki çoğu vatandaşın akıllı telefon kullandığını aktaran Akgül, duraklar sayesinde kitap okuma alışkanlığının artacağını dile getirdi.

Yenice köyünde yaşayan Beyza Çilli (20), ilçeye gitmek için minibüs beklerken zamanını kare kod okuyucuyla açtığı kitabı okuyarak değerlendirdiğini söyledi.

Durağın aynı zamanda akıllı kütüphane olduğunu anlatan Çilli, insanların boş vaktini her zaman yararlı şekilde geçirmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA