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Osmaniye, Kadirli, Ekonomi, Güncel

Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, tarladan toplanan ıspanaklar, koronavirüs salgını nedeniyle talep azalınca elde kaldı. Üreticiler, satamadıkları binlerce demet ıspanağı, Savrun Çayı'na döktü.

07.04.2020 18:04 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:16
Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü

Osmaniye'nin Kadirli'deki 20 bin dekarlık alanda, yaklaşık 7 aydır aralıklarla ekimi gerçekleştirilen ve 'zehirli' söylentileri üzerine sezona kötü başlanan ıspanakta istenilen ivme, bir türlü yakalanamadı. İlçede ıspanak üreten çiftçiler, koronavirüs salgını nedeniyle ürünlerine talep azalınca satamadıkları binlerce demet ıspanağı tarladan toplayıp Savrun Çayı'na döktü.

"SEZON KÖTÜ BAŞLADI VE ÖYLE DE BİTTİ"

Üretici Soner Topalhan, tarladan toplanan ıspanağın çayda yıkanarak, paketlendiğini, bu sırada bazı üreticilerin elinde kalan ıspanağı buraya döktüğünü belirterek, "Ispanak ekili tarlalarımız halen var ve bazı üreticilerimiz Kadirli iç piyasasına ıspanak kesimi yaptı. Tarlada bırakılsa ıspanak sararacak ve yenmez olacak. Bunun için üreticilerimiz, ıspanağı söktü ve Savrun Çayı'ndaki havuzlara getirerek, yıkamasını yapıp, demet haline getirdi. Şu an kilosu 2 liraya satılan ıspanağa talebin azalması ve sevkiyatlarda yaşanan sıkıntılar nedeniyle üreticinin elinde kaldı. Bazı üreticilerimiz on binlerce demet ıspanağı havuzların ağzını açarak, Savrun Çayı'na bıraktı. Sezon kötü başladı ve öyle de bitti" diye konuştu.

ISPANAKLARI TOPLAYANLAR OLDU

Kadirli merkezden geçen Savrun Çayı'nda kirlilik oluşturan ıspanak demetlerini görenler şaşırırken, bazı kişiler de suya girerek, yüzen ıspanakları torbalara doldurup, evlerine götürdü.

Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Savrun çayında şaşırtan görüntü! Binlerce demet ıspanak Savrun Çayı'na döküldü
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