OSD: Vergi indirimlerinin devamı otomotiv sektörü için kritik
OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, "OSD olarak, vergi indirimlerinin uzatılmasına yönelik alınacak kararın, otomotiv değer zincirinde faaliyet gösteren tüm oyuncular için kritik bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz.
OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, "OSD olarak, vergi indirimlerinin uzatılmasına yönelik alınacak kararın, otomotiv değer zincirinde faaliyet gösteren tüm oyuncular için kritik bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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