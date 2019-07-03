OSD: Vergi indirimlerinin devamı otomotiv sektörü için kritik

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, "OSD olarak, vergi indirimlerinin uzatılmasına yönelik alınacak kararın, otomotiv değer zincirinde faaliyet gösteren tüm oyuncular için kritik bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz.

OSD: Vergi indirimlerinin devamı otomotiv sektörü için kritik

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, "OSD olarak, vergi indirimlerinin uzatılmasına yönelik alınacak kararın, otomotiv değer zincirinde faaliyet gösteren tüm oyuncular için kritik bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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