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OSD, hurda teşvikinin sürekli olmasını önerdi

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, yıl sonu itibariyle sona eren ve kamuoyunda hurda teşviki olarak bilinen 'Yaşlı Araç Değişim Programı'nın birçok ülkede olduğu gibi sürekli bir program olarak ele alınmasını önerdi.

03.01.2020 12:21 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:21
OSD, hurda teşvikinin sürekli olmasını önerdi

OSD Yönetim Kurulu Başkanı , yıl sonu itibariyle sona eren ve kamuoyunda hurda teşviki olarak bilinen 'Yaşlı Değişim Programı'nın birçok ülkede olduğu gibi sürekli bir program olarak ele alınmasını önerdi.

Kaynak: Dunya.com

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