OSB`lerde 800 Bin Yeni İstihdam Hedefleniyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2018 Yılı FaaliyetRaporu'ndan derlenen bilgilere göre, kalkınmanın önemli unsurlarından olan organize sanayi bölgeleri (OSB), bulundukları illerin sanayisinin gelişimini sağlarken istihdamınartmasına da katkı veriyor. Türkiye'de planlı kalkınma döneminin başladığı 1960'lı yıllardan buyana OSB ve sanayi siteleriyle az gelişmiş bölgelerde de sanayininyaygınlaştırılması amaçlanıyor. Geçen yıl 3'ü ihtisas OSB olmak üzere toplam 4 OSB'nin kuruluşutamamlanarak, tüzel kişiliğe kavuşturuldu. Böylece Türkiye genelindeki OSB sayısı312'ye yükseldi. OSB'lerin tüm parsellerinde üretime geçilmesiyle sektördeki istihdamın 800 bin kişi artması bekleniyor.

İSTİHDAMIN 2,5 MİLYONA ULAŞMASI BEKLENİYOR

OSB'lerde 50 bin 528 parselde üretim gerçekleşirken, bu bölgelerdeistihdam edilenlerin sayısı geçen yıl itibarıyla 1 milyon 727 bin 325 kişi oldu. Türkiye genelindeki OSB'lerin tüm parsellerinde üretimin başlamasıylabu bölgelerdeki istihdamın ise yaklaşık 800 bin artışla 2 milyon 500 bin kişiyeulaşması öngörüldü.

Bakanlık tarafından, kredi desteğiyle 1962 yılından geçen yılın sonunakadar 32 bin 336 hektar büyüklüğünde 185 OSB'ye yönelik başta alan genişletmeolmak üzere çeşitli projeler geliştirildi. Bu kapsamda, yol, içme suyu,kanalizasyon gibi altyapı çalışmaları tamamlanan OSB'ler sanayicinin hizmetinesunuldu.

SANAYİ SİTELERİNİN SAYISI 476'YA ULAŞTI

Bu arada, daha çok tamirat ve imalatla uğraşan küçük işletmelerin yeraldığı, altyapı hizmetleriyle idare binası, çırak okulu, satış dükkanı gibisosyal kurumlarla donatılmış iş yeri toplulukları olan sanayi sitelerine yönelikçalışmalar da devam etti. Çarpık sanayileşmenin önlenmesi ve sanayi yapılaşmalarının disiplineedilmesi amacıyla oluşturulan sanayi sitelerinin sayısı geçen yıl itibarıyla476'ya ulaştı. Bu sitelerdeki 95 bin 202 iş yerinde de yaklaşık 476 bin kişiyedaha sağlıklı şartlarda çalışma imkanı sağlandı.

Bakanlığın 2018 yatırım programında ise 40 sanayi sitesi projesi yeraldı. Geçen yıl 4 sanayi sitesi projesi tamamlanarak küçük sanayicinin hizmetinesunuldu.

Kaynak: AA