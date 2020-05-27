Orta Doğu'nun en zahmetli lezzeti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Orta Doğu'nun en zahmetli lezzeti

Orta Doğu ülkelerinde zengin ailelerin ve devlet yöneticilerinin önemli konuklarını ağırladıkları sofraları süsleyen firiğin hasadına başlandı.

Orta Doğu'nun en zahmetli lezzeti
27.05.2020 12:29 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:33

Orta Doğu ülkelerinde zengin ailelerin ve devlet yöneticilerinin önemli konuklarını ağırladıkları sofraları süsleyen firiğin hasadına başlandı. Meşakkatli ve uzun yolculuğun ardından sofralara ulaşan firik, lezzetinin yanı sıra sağlığa faydası nedeniyle Avrupa ve Amerika'da da tüketiliyor.

Güneydoğu Anadolu'nun tahıl ambarı olarak bilinen ve Türkiye'nin en kaliteli makarnalık sert buğdayından yapılan firiğin hasadına başlandı. Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaygın olarak tüketilen firik, İran, Irak, Suudi Arabistan, Tunus gibi onlarca Orta Doğu ülkelerinde yerel ve merkezi devlet yöneticileri ile zengin ailelerin önemli konuklarını ağırladığı sofraları da süslüyor. Kuzu, oğlak, hindi ve tavuk eti ile pilavı yapılan firik, diyabet hastaları ve gelişim çağındaki çocuklara faydası nedeniyle ABD, Kanada, Almanya, Hollanda, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde de tanınmaya başladı. Lezzeti ve sağlığa faydaları nedeniyle dünyada tanınmaya başlayan firik, önemli hububat ve kuru bakliyat firmaları tarafından ABD ve Avrupa'da da satışa sunulmaya başlandı.

En zahmetli lezzet

Lezzeti ve sağlığı ile bilinen firik, oldukça meşakketli ve uzun yolculuğun ardından sofralara ulaşıyor. Makarnalık ekilen ve tarladaki sert buğdayın başakları olgunlaşma zamanından önceki dönemde yani firiklik yeşil buğday başakları saplarıyla birlikte traktöre takılan özel aletle biçiliyor. Biçilen sert buğdaylar suyunun çekilebilmesi amacıyla kendi sapi ile birlikte kuruması için tarlaya serilerek, bir gün boyunca güneşin altında bırakılıyor.

Kurutulan ve suyu çekilen buğdaylar tarım işçileri tarafından bir araya toplanarak, küçük harmanlar oluşturuluyor. Oluşturulan küçük harmanlar ise firiklik sert buğdayların başakları sapları ile birlikte firik kıvamına gelene kadar hafif ateşte kontrollü olarak yakılıyor. Ütülme işleminin ardından ise küçük harmanlar soğuması için bulunduğu yerde karıştırılarak dağıtılarak soğumuya bırakılır. Bir gün de soğuması için bekletilen buğday başaklarının firik tanelerinden ayrılması için saman patozu makinesi ve biçerdöverlerle çekilerek ayıklama işlemi yapılır. Ayıklanan ve bir araya toplanan firik taneleri, sofralara uzanan yolculuğuna hazır hale getirilebilmesi için torbalanır. Torbalanan firikler komisyonculara ve firmalara satılmak üzere Gaziantep'e götürülür. Firik torbaları, Orta Doğu ülkelerinden gelen tüccarlara ve Amerika ile Avrupa ülkelerine satılarak, bu sofralarda tüketilmek üzere kıtalar arası yolculuğa çıkar.

Hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, firiğin tarladan sofraya olan zorlu yolculuğunun ardından hem bölge ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağladığını belirterek, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tahıl ambarı olarak bilinen ve Türkiye'nin en kaliteli makarnalık sert buğdayının üretildiği Araban Ovası'nda yapılan firik ilçenin iklim şartlarının uygunluğu sebebiyle en kaliteli ve lezzetli firik sadece Araban ilçesinde yetişen makarnalık sert buğdaydan yapılır. Özellikle Arap ülkelerine ve yurt geneline yapılan satıştan elde edilen gelir ile hem ülke, hem bölge, hem de ilçe ekonomisine önemli katkı sağlıyor" dedi.

Araban Ovası'nda yaklaşık 4 bin dönüm civarında alanda firik yapımına başlandığını da belirten Altun, bir dönüm tarlada 350 kilogram firik alındığını, toplamda ise bin 400 ton civarında rekolte beklediklerini kaydetti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, 'Altımda bir şey yok' cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız? Haber
Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak Haber
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden...
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu Haber
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda...
AK Parti 'vekil transferi' döneminin kapanması için çalışma başlattı! 3 ayrı formül Erdoğan'ın masasında Haber
AK Parti "vekil transferi" döneminin kapanması için çalışma başlattı! 3 ayrı formül Erdoğan'ın masasında
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak Haber
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler
'Çilekten böcek çıkar mı?' tartışmaları sürerken uzman isimden yerli tohum çağrısı geldi
"Çilekten böcek çıkar mı?" tartışmaları sürerken uzman isimden yerli tohum çağrısı geldi
Bu görüntüler tarih oluyor! Koronavirüs sebebiyle yaz tatili alışkanlıklarımız değişecek
Bu görüntüler tarih oluyor! Koronavirüs sebebiyle yaz tatili alışkanlıklarımız değişecek
Ünlü ilahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
Ünlü ilahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
Atilla Gökçe, TFF'nin 'Küme düşme kaldırılsın' talebini reddedeceğini öne sürdü
Atilla Gökçe, TFF'nin "Küme düşme kaldırılsın" talebini reddedeceğini öne sürdü
Millet İttifakı'nın liderleri bayram ziyaretinde buluştu
Millet İttifakı'nın liderleri bayram ziyaretinde buluştu
Son Dakika: Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüsten 28 kişi hayatını kaybetti, 948 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüsten 28 kişi hayatını kaybetti, 948 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında kısıtlamaya uymayan 47 bin 831 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında kısıtlamaya uymayan 47 bin 831 kişiye ceza kesildi
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor
İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra yayınlanan Harbiye Konseri Twitter'da gündem oldu
İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra yayınlanan Harbiye Konseri Twitter'da gündem oldu
Türk firma, Trump'ın tüm dünyada alay konusu olduğu önerisinden ilham alarak yenilenebilir dezenfektan yaptı
Türk firma, Trump'ın tüm dünyada alay konusu olduğu önerisinden ilham alarak yenilenebilir dezenfektan yaptı
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
Erdoğan ve Bahçeli de katılacak! Demokrasi ve Özgürlükler Adası bugün açılıyor
Erdoğan ve Bahçeli de katılacak! Demokrasi ve Özgürlükler Adası bugün açılıyor
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi, evinin balkonunda görüntü çeken vatandaşa tehditler savurdu
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi, evinin balkonunda görüntü çeken vatandaşa tehditler savurdu
Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı
Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı
Sokakta polisi gören çocuk ağladı, polis ailelere sitem etti: Biz Yunan polisi miyiz?
Sokakta polisi gören çocuk ağladı, polis ailelere sitem etti: Biz Yunan polisi miyiz?
Buse Terim, 'Öncesi ve sonrası' notuyla değişimini takipçileriyle paylaştı
Buse Terim, "Öncesi ve sonrası" notuyla değişimini takipçileriyle paylaştı
Kadir'in tutukluluğuna devam kararı geldi! 24 Haziran'da kendisini savunacak
Kadir'in tutukluluğuna devam kararı geldi! 24 Haziran'da kendisini savunacak
Brent petrolün varili 35,66 dolardan işlem görüyor
Brent petrolün varili 35,66 dolardan işlem görüyor
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini ortaya koydu
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini...
Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kesti
Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kesti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Tolga Turgut Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin İrem Derici Türkan Şoray Hande Ataizi Bülent Serttaş
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Ergin Ataman Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bursa Kavga Avrupa Antalya
Şu an buradasınız: Orta Doğu'nun en zahmetli lezzeti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 12:33:52. #1.15#
title