Orman'ın istifası sonrasında gözler Abdullah Avcı'da! İlk aday ise Sergen Yalçın

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın görevinden istifa edeceğini açıklaması sonrasında ikna çabaları da etki etmedi. Orman'ın istifa kararı sonrasında gözler Abdullah Avcı'ya çevrildi. Avcı'nın görevi bırakması durumunda ise ilk aday olarak Sergen Yalçın ön plana çıkıyor.

25.09.2019 13:02
Orman'ın istifası sonrasında gözler Abdullah Avcı'da! İlk aday ise Sergen Yalçın

Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman'ın "Görevimi tamamladım" açıklamasından sonra hareketli bir süreç yaşanıyor.

Orman, önce Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, sonrasında ise yöneticilerle bir araya geldi. Tevfik Yamantürk ile yaklaşık yarım saatlik bir görüşme gerçekleştiren Fikret Orman'a Ahmet Ürkmezgil de eşlik etti.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Orman, Yamantürk'ün "Kararınızı anlıyorum ama aceleci davranmayın. En azından sezon sonuna kadar birlikte devam edelim, sonrasında yeniden konuşalım" teklifine teşekkür ederek, "Hayır" dedi.

Akşam saatlerinde ise Fikret Orman'ı evinde, yönetim kurulu üyelerinin büyük bir kısmı ve teknik direktör Abdullah Avcı ziyaret etti. Siyah Beyazlı yöneticilerin Orman'ı ikna çabaları karşılık bulmadı. Orman'ın konuşmalarında "Kırgın ve üzgünüm" kelimelerini sık sık kullandığı da öğrenildi.

AVCI DURUMDAN RAHATSIZ

Teknik direktör Abdullah Avcı ise gelinen bu durumdan oldukça rahatsız. Fikret Orman ile çıktığı yola birlikte devam etmek istediğini dile getiren Avcı'ya Fikret Orman destek verdi.

Tecrübeli çalıştırıcı ile konuşan Orman'ın, "Seninle alakalı bir durum söz konusu değil. Takımı toparlayacağına ve uzun yıllar burada başarıyla hizmet edeceğine inancım tam" dediği öğrenildi.

Fikret Orman'ın yakın çevresine, "Yeniden aday olmayı kesinlikle düşünmüyorum" dediği de gelen haberler arasında…

AVCI GÖREVİ BIRAKIRSA İLK ADAY SERGEN YALÇIN

Beşiktaş'ta yaşanacak olası teknik direktör boşluğunda takımın başına gelmesi beklenen ilk isim Sergen Yalçın. Taraftarın Başakşehir maçı sonrasında tezahürat ile desteklediği Yalçın, olası bir değişiklikte teknik direktörlük için en güçlü aday olarak gözüküyor.

Sergen Yalçın, Malatyaspor ile bu sezon iyi bir grafik ortaya koydu. Yalçın, Malatya ile Süper Lig'de çıktığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

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YORUMLAR (10)

  • PAKO:
    su an sorun abdullah avcı değil iyibir yönetim bu takımı tekrar toparlar takımda ruh kalmamış
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  • İNŞALLAH GELİR:
    Beşiktaş Sergeni getirirse tarihinin en önemli işini yapmış olur bi anda şampiyonluk yarışının içinde olur takım Sergenin doğasında var bu Anadolu takımlarında bile gittiği haftadan itibaren seri galibiyetler aldırabilen bi hoca Beşiktaşa hayırlı olsun diyelim.
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  • BOŞTA DEĞİL Kİ:
    bir takımın başında olması sizin için bir şey ifade etmiyor mu? o takın ne yapacak bir anda hocası giderse? sözde belli bir duruşu olan kulüp ama iş icraata gelince fenerden beter olursunuz
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  • KANTAR ORTADA, KİM KAÇ KİLO BELLİ OLACAK:
    Eğer takım ruhu ve ilkeli davranmaksa, başkana, takıma ve kendisine saygısı olan gereğini yapar. . Gereği mi ? Doğal olan İSTİFA. . Sonucu bekleyip göreceğiz. . PARA PARA nidaları yükselebilir. . Kovulursa , 3 senelik sözleşme de ne varsa isteyebilir. .
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  • ALİ:
    7 eder gelseydin bu gün sende giderdin. . . 3 büyüklerde yenilmeyeceksin. . . 1. e 2. didikodu 3. bittin
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