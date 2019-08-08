Orkun Kökçü'den Beşiktaş itirafı: Babamı aradım, Beşiktaş ile görüş dedim

08.08.2019 13:18

Feyenoord'da gösterdiği performansla yükselişe geçen Orkun Kökçü, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a yakın olduğunu ve Feyenoord'dan ayrılma kararı aldığını açıkladı.

İşte Orkun Kökçü'nün açıklamaları;

"Sezon öncesinde A takımla idmanlara çıkmak istedim ancak bir anlaşma yapılamamıştı. A takım ile iyi bir iş çıkarmıştım ve daha büyük soyunma odasında olmalıydım. Arabaya bindim ve babamı aradım. 'Beşiktaş ile görüş, buradan ayrılmak istiyorum. Eğer böyle devam edecekse, burada olmak istemiyorum' dedim. Genç ve sabırsızdım. Sonra babam Martin van Geel ile görüştü. Beşiktaş bir teklif yaptı ancak Feyenoord için yeterli olmadı" dedi.

"BİR GÜN BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTİYORUM"

Orkun geçmiş bir röportajında da Beşiktaş'ta oynamak istediğini söylerken, "Bir gün Beşiktaş'ta oynamak istiyorum. Ancak gelişimim ve geleceğim için şu an Feyenoord'da kalmam daha iyi. Gelecek sezon burada önemli bir oyuncu olmak istiyorum. Bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.

18 yaşındaki futbolcu Feyenoord formasıyla ligde 11 maça çakıp, 3 gol atıp 4 asistlik performans sergiledi.