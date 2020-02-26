Orkun Kökçü, Avrupa'nın devlerini peşinden koşturuyor!
Sevilla, Valencia, Real Betis, Chelsea ve Arsenal, Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü'yü transfer etmek istiyor.
Orkun Kökçü, Hollanda ekibi Feyenoord'ta gösterdiği performansla bu sezon takdir topluyor. 19 yaşındaki yetenekli oyuncuya İspanya'dan Sevilla, Valencia ve Real Betis'in talip olduğu öğrenilirken, İngiliz kulüpleri Chelsea ve Arsenal'in de Orkun'u istediği bildirildi.
32 MAÇTA 3 GOL ATIP 5 ASİST YAPTI
Voetbal International'de yer alan haberde ayrıca, Türk ekiplerinin de Orkun için temasta bulunduğu ifade edildi. Genç orta saha bu sezon Feyenoord formasıyla 32 maçta süre aldı ve 3 gol atıp 5 de asist yaptı. Orkun'un sözleşmesi 2023'te sona eriyor.
(Ajansspor)