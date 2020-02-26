: Orkun Kökçü, Avrupa'nın devlerini peşinden koşturuyor!

26.02.2020 19:17 | Son Güncelleme: 26.02.2020 19:25

Orkun Kökçü, Hollanda ekibi Feyenoord'ta gösterdiği performansla bu sezon takdir topluyor. 19 yaşındaki yetenekli oyuncuya İspanya'dan Sevilla, Valencia ve Real Betis'in talip olduğu öğrenilirken, İngiliz kulüpleri Chelsea ve Arsenal'in de Orkun'u istediği bildirildi.

32 MAÇTA 3 GOL ATIP 5 ASİST YAPTI

Voetbal International'de yer alan haberde ayrıca, Türk ekiplerinin de Orkun için temasta bulunduğu ifade edildi. Genç orta saha bu sezon Feyenoord formasıyla 32 maçta süre aldı ve 3 gol atıp 5 de asist yaptı. Orkun'un sözleşmesi 2023'te sona eriyor.

(Ajansspor)

Haber Videosu