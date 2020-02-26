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Orkun Kökçü, Avrupa'nın devlerini peşinden koşturuyor!

Sevilla, Valencia, Real Betis, Chelsea ve Arsenal, Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü'yü transfer etmek istiyor.

26.02.2020 19:17 | Son Güncelleme: 26.02.2020 19:25
Orkun Kökçü, Avrupa'nın devlerini peşinden koşturuyor!

Orkun Kökçü, Hollanda ekibi 'ta gösterdiği performansla bu sezon takdir topluyor. 19 yaşındaki yetenekli oyuncuya İspanya'dan , ve 'in talip olduğu öğrenilirken, İngiliz kulüpleri Chelsea ve Arsenal'in de Orkun'u istediği bildirildi.

32 MAÇTA 3 GOL ATIP 5 ASİST YAPTI

Voetbal International'de yer alan haberde ayrıca, Türk ekiplerinin de Orkun için temasta bulunduğu ifade edildi. Genç orta saha bu sezon Feyenoord formasıyla 32 maçta süre aldı ve 3 gol atıp 5 de asist yaptı. Orkun'un sözleşmesi 2023'te sona eriyor.

(Ajansspor)


Haber Videosu

: Orkun Kökçü, Avrupa'nın devlerini peşinden koşturuyor!
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