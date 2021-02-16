Fındık veriminin artırılmasında solucan gübresi kullanılacak
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Fındık veriminin artırılmasında solucan gübresi kullanılacak

16.02.2021 12:35 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:10

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 milyon solucandan elde edilen 40 ton gübre ile hem fındığın veriminin artırılması hem de kimyasal gübre kullanımının azaltılması amaçlanıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 milyon solucandan elde edilen 40 ton gübre ile hem fındığın veriminin artırılması hem de kimyasal gübre kullanımının azaltılması amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, toprak iyileştirici, ürün kalitesi ile toprağın su tutma oranını artırıcı özelliğe sahip solucan gübresi üretimi için çalışma başlattı.

İlk aşamada 5 milyon solucandan 40 ton gübre elde eden belediye, yapılan çalışma sonucunda ekonomik kar sağlamanın yanı sıra kimyasal gübre kullanımının azaltılmasını hedefliyor. Organik atıklarla beslenen solucanlar aynı zamanda sıfır atık projesine de katkı sağlamış oluyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 5 aydır üzerinde çalıştıkları solucan gübresinde üretim aşamasını tamamladıkları belirtti.

Okutucu, elde ettikleri gübreyi belediyenin toprak iyileştirme çalışmalarında, tarımsal mücadelede ve kentin ana geçim kaynağı olan fındığın veriminin artırılmasında kullanacaklarını kaydetti.

Fındık veriminin artırılmasında solucan gübresi kullanılacak
Fındık veriminin artırılmasında solucan gübresi kullanılacak
Fındık veriminin artırılmasında solucan gübresi kullanılacak
Fındık veriminin artırılmasında solucan gübresi kullanılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı

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