Onyekuru transferinde flaş gelişme! Yeni takımı belli oldu

06.08.2019 14:35

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve bu sezon da özellikle Fatih Terim'in takımda kalmasını istediği Onyekuru transferinden sürpriz gelişme yaşandı.

Onyekuru'nun takımı Everton ile Fransız temsilcisi Monaco'nun oyuncunun transferi konusunda yaklaşık 13 milyon euro civarında bir rakama el sıkıştığı ortaya çıktı.

RMC Sport'da yer alan habere göre; Bu transferin bitmesinin önündeki tek engelin oyuncunun vize problemi olduğu söylendi. Bu sorun çözüldüğünde resmi imzalar atılacak ve Onyekuru, yaklaşık 13 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Monaco'ya transfer olacak.

22 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Galatasaray forması Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 14 gol atarken, 5 asistlik performans sergilemişti.