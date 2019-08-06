Onyekuru transferinde flaş gelişme! Yeni takımı belli oldu

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğundan büyük pay sahibi olan Onyekuru'nun yeni takımı belli oldu.

06.08.2019 14:35
Onyekuru transferinde flaş gelişme! Yeni takımı belli oldu

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve bu sezon da özellikle Fatih Terim'in takımda kalmasını istediği Onyekuru transferinden sürpriz gelişme yaşandı.

Onyekuru'nun takımı Everton ile Fransız temsilcisi Monaco'nun oyuncunun transferi konusunda yaklaşık 13 milyon euro civarında bir rakama el sıkıştığı ortaya çıktı.

RMC Sport'da yer alan habere göre; Bu transferin bitmesinin önündeki tek engelin oyuncunun vize problemi olduğu söylendi. Bu sorun çözüldüğünde resmi imzalar atılacak ve Onyekuru, yaklaşık 13 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Monaco'ya transfer olacak.

22 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Galatasaray forması Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 14 gol atarken, 5 asistlik performans sergilemişti.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (2)

  • GENÇ ATSIZ:
    bir Galatasaray taraftarı olarak bu çocuk hakkında ne iyi diyebiliyorum ne de kötü, bazen inanılmaz işler yapıyor bazense hiç bir varlık gösteremiyor, hayırlısı olsun.
    Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.