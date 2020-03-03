Onyekuru'nun, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı
Geçen sezon başında Onyekuru önce Fenerbahçe'ye ardından Beşiktaş'a önerildi. Comolli, 15 gün sonraya randevu verdi. Beşiktaş da işleri ağırdan aldı. Terim, iki kulübün ilgisini duyunca alelacele genç oyuncuya imzayı attırdı.
Galatasaray'ın devre arasında yeniden kadrosuna kattığı Henry Onyekuru'nun geçen sezon başında Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı.
Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Nijeryalı oyuncu, Anderlecht'te forma giydiği dönemde menajer Ediz Balkan'la Brüksel'de bir araya geliyor. Balkan, burada Onyekuru'yla görüşüyor ve Türkiye'de oynamaya ikna ediyor.
Balkan, izni de almasının ardından yaz döneminde Türkiye'ye gelerek yıldız oyuncuyu üç büyüklere öneriyor. Önceliği ise Fenerbahçe'ye veriyor.
NİJERYA'DAN GELDİ İMZAYI ATTI
Ediz Balkan, Sarı-Lacivertliler'in o dönemki Sportif Direktörü Damien Comolli'den randevu talep ediyor. Comolli, Ediz Balkan'a 15 gün sonrasına gün veriyor. Balkan ardından Beşiktaş'ın kapısını çalıyor. Siyah-Beyazlılar da işi ağırdan alıyor.
En son Galatasaray'a gidiyor ve Teknik Direktör Fatih Terim, yapılan görüşmenin ardından Onyekuru'yu ezeli rakiplerine kaptırmak istemiyor ve Pazar günü oyuncuyu Nijerya'dan çağırıp hemen imzayı attırıyor. Terim'in hamlesi ile birlikte Henry Galatasaray'a geliyor.
PERFORMANSI HERKESİ ŞOKE ETTİ
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Onyekuru'nun Galatasaray forması altında gösterdiği performansı görünce pişman oluyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu konuda bilgisinin olup olmadığı ise bilinmiyor. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'la kiralık sözleşmesi biten Nijeryalı oyuncuya bu sezon başında teklif yapmış ancak Onyekuru, "Babama (Fatih Terim'i kast ediyor) karşı oynayamam" diyerek teklifi reddetmiş ve devre arasında Sarı-Kırmızılı takıma gelmek için Monaco'yu ikna etmişti.
Haber Videosu: Onyekuru'nun, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı
-
SEN BJK Lİ DEĞİLSİN , ADAMLAR 8 DE 8 YAPTI EN AZ 3 MAÇ ONUEKURUYA YAZARIM.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Bence Kıskançlıktan çatlıyorsunuz eziklerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
POŞETCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
ya hocam butakımın gerçek idolusunuz işte hocanın farkı , çünki eniyi malzemey ustası bilir comolli, momolli geç biraz bunları ekmeği ver ekmekçiye varsın bir ekmek fazla gelsin. ha birde comolliye fazla kar kalmadığı için üzerine düşmemiştir. TÜRKİYE min , dostu herzaman, bu toprağın suyunu içen, misgibi havasını teneffüs eden anadolumun insanıdır böylede bilineCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
FİYASKO İYİKİDE ALMAMIŞIZ sadece koşan bi adam gol atamadıktan sonra bizde çok var öyle 20 tanede 1 gol zor atıyorlar topçu dediğin sörloht gibi olur helal olsun adamaCevap Yaz 6 22 Yayından Kaldır
-
adama zaten kanat oyuncusu kanat oyuncuları forvetler gibi bitiricilikleri yoktur nadir oyuncularda vssrdır 8JKYayından Kaldır
-
HAHAHA KISKANÇLIĞIN BU KADARI. İÇİN İÇİNİ YİYOR DEĞİL Mİ?1 1 Yayından Kaldır
-
Ayak bilekleri ve hızı müthiş bir oyuncu. Formunu kazandığı takdirde Liverpool, Bayern Münih, Barcelona''da oynayabilir. Galatasaray çok iyi bulmuş.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
gs nin adamalrı karakterldirCevap Yaz 2 Yayından Kaldır