Onyekuru'dan transfer resti!
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru, kulübü Everton'a rest çekti. Onyekuru özellikle Şampiyonlar Liginde forma giymek istediği için sarı kırmızılı ekipte oynamaya devam etmek istiyor.
Henry Onyekuru kendi işini kendisi hallediyor! Galatasaray'da gösterdiği performansla şampiyonlukta önemli katkısı bulunan Nijeryalı oyuncu mukavelesi bittiği için kulübü Everton'a dönmüştü.
İngiliz ekibinin yine başka takıma göndermek istediği kanat oyuncusu adres olarak Galatasaray'ı gösterdi.
MENAJERİ ARACILIĞIYLA İLETTİ
"Galatasaray'da kalmak istiyorum" diyen Onyekuru menajeri aracılığıyla gönlünde yine sarı-kırmızılı kulübün olduğunu bildirdi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ
Onyekuru'nun Everton Kulübü'ne açık ve net bir şekilde "Kariyerime ve geleceğime Galatasaray'da devam etmek istiyorum. Fatih Terim'in ve Galatasaray'ın benden ne istediğini çok iyi biliyorum. Galatasaray'a uyum sağladım ve şampiyonluk yaşadım. Şampiyonlar Ligi'nde çok daha iyisini yapacağım inancındayım" dedi. Tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi.
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kargalar kuşlar geçen ay bıraktım ağlıyordunuz :) halen ağlamaya devam edin meeee meeee:DCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Pilav üstü KURU #TaklacıOnyekuru. Bu adam bildiğin sahtekar her pozisyonda temas olmadan kendini yere atıyor.Cevap Yaz 1 11 Yayından Kaldır
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ben evertonla anlaşır bizim takıma alırım .Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
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HELAL KAL ULAN KALLLCevap Yaz 9 1 Yayından KaldırONUR: ultrakedimisin faremisin nesin VAR diye birşey var numaradan kendını yere atsa ne olur fenerli oldugun vede kuyruk acın oldugu cok bellı hadi siz dilenmeye devam edin gs nin rakibi olamazsınız sizTüm 6 yorumu okumak için tıklayın3 Yayından Kaldır