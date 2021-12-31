- Onur Ateş : "Türk sporuna hizmet etmek için çalışıyoruz"

İSTANBUL - Bakırköy Tenis Kulübü Başkanı Onur Ateş, "Türk sporuna hizmet etmek ve gençlerimizi daha iyi yerlere taşımak için çalışıyoruz" dedi.

Bakırköy Tenis Kulübü Başkanı ve İstanbul Ticaret Odası Spor Komite Üyesi Onur Ateş, spora desteklerini sürdürüyor. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında daha önce 30 Ağustos Zafer Bayramı haftasında bir ilke imza atarak düzenlediği tenis turnuvasıyla ihtiyaç sahibi 100 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye dağıtan Onur Ateş, şampiyon sporcuların antrenmanlarına yapabileceği spor salonunun kapılarını açtı. Avrupa Konutları Atakent 2 içerisinde 7 bin metre kare alanda açık kapalı yüzme havuzları, crossfit, spinning, squash gibi olanakların da yer aldığı Spor City'nin açılışını, Onur Ateş'in ortağı Emre Civelek, Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait Babaoğlu ile Mali Hizmetler Müdürü Tülay Bitiş, Bakırköy Ataspor Kulübü Başkanı Ahmet Murat Bülbül, Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu ve davetliler katıldı.

Kesilen kurdelenin ardından açıklamalarda bulunan Onur Ateş, "Türk sporuna hizmet etmek ve gençlerimizi daha iyi yerlere taşımak için çalışıyoruz. Pandeminin olumsuz etkilerine rağmen Türk sporunun gelişme göstermesi adına desteklerimizi sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Canberk Babaoğlu: "Başarılı sporcular için ideal bir çalışma alanı oldu"

Dünya şampiyonu milli yüzücü Derin Toparlak'ın antrenörü Canberk Babaoğlu ise yeni spor salonunda yeni milli sporcular yetiştireceklerini belirterek, "Bayrağımız göndere çektirecek başarılı sporcular için Spor City çok ideal bir çalışma alanı oldu, herkese hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.