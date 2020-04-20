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Ağaoğlu Şirketler Grubu, Ekonomi

Onur Ağaoğlu'ndan yeni iş fikirleri için 20 milyon TL'lik yatırım

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Ağaoğlu Concept'in Kurucusu Onur Ağaoğlu özellikle blokzincir teknolojisi ve yapay zeka alanlarıyla ilgili yeni iş fikirlerine 20 milyon TL'lik yatırımla girişim sermayesi şirketi kuracağını açıkladı.

20.04.2020 12:14 | Son Güncelleme: 20.04.2020 12:14
Onur Ağaoğlu'ndan yeni iş fikirleri için 20 milyon TL'lik yatırım

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Ağaoğlu Concept'in Kurucusu Onur Ağaoğlu özellikle blokzincir teknolojisi ve yapay zeka alanlarıyla ilgili yeni iş fikirlerine 20 milyon TL'lik yatırımla girişim sermayesi şirketi kuracağını açıkladı.

İş insanı Ali Ağaoğlu'nun da yeğeni olan Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Ağaoğlu Concept'in Kurucusu Onur Ağaoğlu, yeni iş fikirlerine yatırım yapmak amacıyla girişim sermayesi şirketi kuracağını açıkladı. 20 milyon TL'lik bir fonla yola çıkacaklarını belirten Ağaoğlu, özellikle sanal paraların altındaki teknoloji olarak bilinen, gelecekte köklü değişiklikler oluşturması beklenen blokzincir teknolojisi ve yapay zeka alanlarıyla ilgilendiklerini söyledi.

Türkiye'de girişimcilik ekosistemini destekleme kararı aldığını dile getiren Onur Ağaoğlu, "5 yıl içinde dünya markası çıkarmayı hedefliyoruz" dedi. Bu girişimin aynı zamanda dünya ile Türkiye arasında bir ekosistem oluşturmak adına atılan bir adım olduğuna inandığını belirten Onur Ağaoğlu, Türkiye'deki başarılı girişimlerini yurtdışına açmak için çalıştıklarını ve yatırım planlarını anlattı.

Avrupa ve Türkiye'de diğer girişim sermayesi fonlarıyla görüştüklerine vurgu yapan Ağaoğlu, "Neleri doğru neleri yanlış yaptıklarını araştırıp; kendimize adapte ederek uygun bir iş planı yaptık. Bu girişimin temelde Türkiye'deki startup çalışmaları ile dünya arasında bir köprü oluşturacağına inanıyoruz. Girişimcilere yatırım yapıp kenara çekilmeyeceğiz, iş ortağı olarak göreceğiz. Oluşturduğumuz ortaklıkları nasıl ilerletebiliriz diye çalışacağız" dedi.

"Türkiye'deki başarılı girişimcileri buluşturacağız"

Tasarım ve fikir aşamasındaki hiçbir projeye yatırım yapmayı düşünmediklerini ifade eden Ağaoğlu, "En azından bir satış geçmişi olması gerekli bizim için. Gelen işlerde en az iki kurucu olmasına dikkat ediyoruz. Tek kurucu olunca takım olmayı başaramadığını düşünüyoruz. Bu gibi girişimler takım olmayı gerektirir. Girişimciler takım olduklarında egolar törpülenmiş ve görev dağılımı daha iyi yapılmış oluyor ve aynı zamanda girişimcilerin işiyle ilgili pazara hakim olması, isteklerini net şekilde ifade etmesi, hedeflerini ve ulaşmak istediği yerleri açıkça belirtmesi bizim için önemli" diye konuştu.

Sermaye ve zamanın girişimcilerin enerjisinden çaldığını anlatan Ağaoğlu, "Sadece iş odaklı ilerlese çok başarılı olacak girişimler mevcut ama sermaye bulmak zaman ve enerjilerini alıyor. Bizler de bu aşamada devreye gireceğiz. Yurtdışında önde gelen girişim sermayesi fonlarına ortak olup bu fonlarla Türkiye'deki başarılı girişimleri buluşturacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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