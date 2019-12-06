Önce milli piyangoyu vurdu ardından define buldu

06.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:35

Geçtiğimiz senenin ocak ayında milli piyangodan 842 bin dolar para kazanan adam, parasının bir bölümüyle arsa aldı. Şanslı adam, aldığı arsada, geçtiğimiz günlerde içinde 2595 tane altın sikkenin bulunduğu çömlek buldu.

Kereste fabrikasında eskiden operatör olan B Rathnakaran Pillai isimli adam, piyangodan kazandığı 842 bin doların bir bölümüyle Ocak 2018'de Hindistan'ın Kerala eyaletinde bulunan memleketi Kilimanoor'da arazi satın aldı. Eski bir Krishna tapınağının yanında yer alan arsada, şanslı adama altın sikke dolusu çömlek buldu.

SİKKELER 100 YILLIK

Bulduğu çömlekteki sikkeleri inceleyen adam, sikkelerin yüzlerce yıldır Kerala'nın güneyinde hüküm süren Travancore Krallığı'na ait olduğunu fark etti. Gümüş, bakır ve altın olarak basılan sikkelerin ağırlığının 20 kilogram ve yaklaşık 100 yıllık olduğu düşünülüyor.

Defineyi bulan adam, ilk fırsatta yetkilileri bilgilendirdi. Madeni paraların çoğu oksitlenerek yeşile döndüğünden Hazine Bakanlığı, sikkelerin temizlenmesi için çömleği laboratuvara gönderdi. Sikkelerin değeri daha sonra uzmanlar tarafından belirlenecek.

Sikkeleri devlete teslim adam, Hazine Bakanlığı tarafından ödüllendirilecek.