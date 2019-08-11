Ömer Toprak, Werder Bremen'e transfer oldu

11.08.2019 15:52

Werder Bremen, adı Galatasaray ile anılan Borussia Dortmund'un deneyimli savunma oyuncusu Ömer Toprak'ı kiraladı. 30 yaşındaki oyuncu için yapılan anlaşmada 6,4 milyon euro zorunlu satın alma maddesi olduğu da belirtildi.

"BİZİ SEÇTİĞİ İÇİN MUTLUYUZ"

Werder Bremen Teknik Direktörü Florian Kohfeldt, transferin ardından yaptığı açıklamada, "Ömer Toprak hızlı bir defans oyuncusu, yıllardır en üst seviyede oynuyor. Bizi seçtiği için mutluyuz. Bize doğrudan katkısı olacak" ifadelerini kullandı.

"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Ömer Toprak ise imzanın ardından, "Burada olduğum için çok mutluyum. Werder Bremen'in gelişiminden etkilendim ve projesine ikna oldum." ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 14 resmi maça çıktı.