Olympiakos, Valbuena Transferini Açıkladı

Mariniakis'e Valbuena transferi sorulurken inkar etmeyerek, "Zamanı geldiğinde açıklayacağız. Valbuena'nın Olympiakos'a çok faydası olacak. Çok iyi bir oyuncuyu transfer ettik diyebiliriz, anlaşma şu anda çok yakın. Listede çok oyuncu var sadece 1 değil. Olympiakos'un şampiyonluğu ve Avrupa'da yerini alması her şeyden önemlidir." dedi.

Marinakis'in sözleri sonrasında Yunan basınının manşetlerini Valbuena süsledi ve bir yıldızın transferinin artık bittiğine vurgu yapıldı.

FENERBAHÇE'NİN EN ÇOK ASİST YAPAN İSMİ

Fransa ve Arap liglerinden de teklif alan Valbuena'nın Fenerbahçe'den de 2 yıl için 3,4 milyon euroluk teklif aldığı öne sürülmüştü. Valbuena 20'si ilk 11'de olmak üzere bu sezon 31 resmi maçta görev yaptı. Oynadığı maçlarda takımının en etkili ve istikrarlı oyuncusu oldu. sakatlık yaşadığı dönemlerde de Fenerbahçe onu çok aradı. 8 asistle Fenerbahçe'nin en çok gol pası veren oyuncusu oldu.