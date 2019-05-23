Olympiakos, Valbuena Transferini Açıkladı
Yunanistan ekibi Olympiakos'un Başkanı Evangelos Marinakis, Fenerbahçeli yıldız Mathieu Valbuena ile transfer konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Komşu'da Parapolitic FM'e konuşan Marinakis, Valbuena transferini kısa süre içinde açıklayacaklarını söyledi.
Mariniakis'e Valbuena transferi sorulurken inkar etmeyerek, "Zamanı geldiğinde açıklayacağız. Valbuena'nın Olympiakos'a çok faydası olacak. Çok iyi bir oyuncuyu transfer ettik diyebiliriz, anlaşma şu anda çok yakın. Listede çok oyuncu var sadece 1 değil. Olympiakos'un şampiyonluğu ve Avrupa'da yerini alması her şeyden önemlidir." dedi.
Marinakis'in sözleri sonrasında Yunan basınının manşetlerini Valbuena süsledi ve bir yıldızın transferinin artık bittiğine vurgu yapıldı.
FENERBAHÇE'NİN EN ÇOK ASİST YAPAN İSMİ
Fransa ve Arap liglerinden de teklif alan Valbuena'nın Fenerbahçe'den de 2 yıl için 3,4 milyon euroluk teklif aldığı öne sürülmüştü. Valbuena 20'si ilk 11'de olmak üzere bu sezon 31 resmi maçta görev yaptı. Oynadığı maçlarda takımının en etkili ve istikrarlı oyuncusu oldu. sakatlık yaşadığı dönemlerde de Fenerbahçe onu çok aradı. 8 asistle Fenerbahçe'nin en çok gol pası veren oyuncusu oldu.
-
Bu yılki takım tam bir gurur abidesiydi ne kadar övünsek az hepsini tek tek kutlarızCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
Acep yerini doldurabilecekler mi? bu yönetimle biz çoooookkk hayaller kurarız yıkar yıkar yine kurarız ali koç seneye lig sonunu göremez gibime geliyor. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Valbuena iyi futbolcu ama digerlerinde iş yok.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır