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Futbolcu, yönetici ve kulüp görevlilerine koronavirüs testi yapan Olympiakos, sonuçların negatif çıktığını duyurdu

Başkan Evangelos Marinakis'in koronavirüse yakalandığını duyurmasının ardından Yunanistan'ın Olympiakos kulübü; futbolcu, yönetici ve kulüp görevlilerine koronavirüs testi yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada sonuçların negatif çıktığı belirtildi.

11.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:36
Futbolcu, yönetici ve kulüp görevlilerine koronavirüs testi yapan Olympiakos, sonuçların negatif çıktığını duyurdu

Yunanistan Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Olympiakos, futbolculara, yöneticilere ve kulüp görevlilerine yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını duyurdu.

SONUÇLAR NEGATİF ÇIKTI

Kulüpten yapılan açıklamada, kulüp sahibi Evangelos Marinakis'te koronavirüs tespit edilmesinin ardından futbol takımı, yöneticiler ve kulüp görevlilerinin teste tabi tutulduğu kaydedildi.

Yapılan testler sonucunda kimsede koronavirüse rastlanmadığı belirtildi.

BAŞKANDA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLMİŞTİ

UEFA Avrupa Ligi'nde 27 Şubat'ta oynanan Arsenal-Olympiacos maçında, Yunan ekibinin başkanı Marinakis'in Arsenalli oyuncular ve teknik heyetle el sıkışarak sohbet etmesi göz önünde bulundurularak İngiltere Premier Lig'de bugün yapılması planlanan Manchester City-Arsenal mücadelesi ertelenmişti.

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Kaynak: AA

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