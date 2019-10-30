Olympiakos, asker selamı veren Durmuş Ali Tınkır'ın sözleşmesini feshetti!
Olympiakos Hentbol Takımı, asker selamı verdiği için milli oyuncu Durmuş Ali Tınkır'ın sözleşmesini feshetti. AEK'te forma giyen Yunus Özmusul da kadro dışı bırakıldı.
Yunanistan ekibi Olympiakos, Hentbol Milli Takımımız'ın önemli oyuncularından Durmuş Ali Tınkır'ın sözleşmesini milli maçta asker selamı verdiği için feshetti.
YUNUS DA KADRO DIŞI BIRAKILDI
Yunanistan'ın AEK takımında kalecilik yapan Yunus Özmusul da asker selamı verdiği için kadro dışı bırakıldı. AEK, Yunus Özmusul hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.
BELÇİKA MAÇINDA ASKER SELAMI VERMİŞLERDİ
Durmuş Ali Tınkır ve Yunus Özmusul, 2021 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 4. Grup son maçında Türkiye'nin Belçika'yı 33-24 mağlup ettiği karşılaşma sonunda asker selamı vermişti.
VİDEO: Olympiakos, asker selamı veren Durmuş Ali Tınkır'ın sözleşmesini feshetti!