Olimpiyatlar'da tarihi başarıya imza atan Yasemin Adar'a TRT muhabirinden tepki çeken ifade: Bronz ama olsun

Milli güreşçi Yasemin Adar, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak kadın güreşte Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını getirdi. Tarihi başarının ardından röportaj veren milli sporcumuza TRT muhabirinin kullandığı, "Bronz ama olsun" ifadesi sosyal medyada tepki çekti.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 76 kilo bronz madalya mücadelesinde Yasemin Adar, Kazak Aiperi Medet Kyzy'i tuşla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye'ye kadınlar güreşte ilk madalyasını getirerek tarihi bir başarıya imza atan milli sporcumuza TRT muhabirinin kullandığı ifade tepki çekti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

TRT muhabiri, tarihi zafer sonrasında Yasemin Adar'la gerçekleştirdiği röportajda "Bronz ama olsun" ifadesini kullandı. Bu ifade sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, TRT muhabirine tepki yağdı.