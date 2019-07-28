Olimpik Lyon, Marcelo Guedes'i satmak istiyor!

Olimpik Lyon'da forma giyen Marcelo Guedes hakkındaki transfer iddiaları bitmek bilmiyor. Yaz transfer döneminde yeniden Siyah Beyazlılar'ın gündemine gelen ancak önümüzdeki sezon da takımda kalacağını duyuran 32 yaşındaki Brezilyalı stoperin geleceği konusunda kulüp yönetimiyle büyük bir anlaşmazlık yaşadığı öne sürüldü.

SÖZLEŞMESİ 2021'DE BİTİYOR

L'Equipe'in okuyucularıyla paylaştığı habere göre Lyon yönetimi, performansından memnun olmadığı Marcelo'yla yollarını ayırmak isterken oyuncunun kendisi ise takımdan ayrılmaya yanaşmıyor. Sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan sambacının durumunun ne olacağı ise çıkan bu haberin ardından büyük merak konusu.

(Fanatik)