Olimpik Lyon, Marcelo Guedes'i satmak istiyor!
Olimpik Lyon, performansından memnun olmadığı Marcelo Guedes'i satmak istiyor. 32 yaşındaki oyuncu ise Fransa'dan ayrılmaya sıcak bakmıyor.
Olimpik Lyon'da forma giyen Marcelo Guedes hakkındaki transfer iddiaları bitmek bilmiyor. Yaz transfer döneminde yeniden Siyah Beyazlılar'ın gündemine gelen ancak önümüzdeki sezon da takımda kalacağını duyuran 32 yaşındaki Brezilyalı stoperin geleceği konusunda kulüp yönetimiyle büyük bir anlaşmazlık yaşadığı öne sürüldü.
SÖZLEŞMESİ 2021'DE BİTİYOR
L'Equipe'in okuyucularıyla paylaştığı habere göre Lyon yönetimi, performansından memnun olmadığı Marcelo'yla yollarını ayırmak isterken oyuncunun kendisi ise takımdan ayrılmaya yanaşmıyor. Sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan sambacının durumunun ne olacağı ise çıkan bu haberin ardından büyük merak konusu.
(Fanatik)
YORUMLAR (2)
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Eprienu ve Marcelo ama para sorunCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Adam iyi stoper idi. Hala da çoğu stoperden iyi. Sonuna kadar aynı performasnta oynamayacak tabii ki, illa ki performansı düşecek. Lyon''un futbolcuyu satmak istemesi futbolcunun kötü olduğunu göstermez.Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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