: Olaylı maçın ardından Tuzlasporlu Gökhan Çıra, PFDK'ya sevk edildi

19.12.2019 20:33 | Son Güncelleme: 19.12.2019 20:41

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında Tuzlaspor ile Galatasaray, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-0 kaybeden sarı-kırmızılılar rövanş karşılaşmasından 4-0 galip ayrılarak son 16 turuna yükseldi. Ancak ne olduysa karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra oldu. Tansiyon oldukça yükselirken Tuzlaspor ve Galatasaray cepheleri arasında gerginlik tavan yaptı. Olaylı Tuzlaspor - Galatasaray maçının PFDK sevkleri de açıklandı.

Buna göre Galatasaray'dan Jimmy Durmaz ve Ömer Kılıç (Galatasaray Kulübü Görevlisi) Tuzlaspor'dan ise Gürses Kılıç, Gökhan Çıra. Muhammed Ali Kanıçok (Tuzlaspor İdarecisi) ve Bayram Olgun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkedildi.

NE OLMUŞTU?

Tuzlaspor - Galatasaray maçı sonrasında yaşanan olayların başrolünde yer alan isimlerden olan Gökhan Çıra, Fatih Terim'e "Fatih Terim'in ekibinden biri maç sonunda geldi bana yumruk attı. Fatih Terim de yardımcıya beni soruyor. Sen kimsin? Mafya mısın? Futbolun mafyası sen misin?" sözleriyle yüklenmişti.

ÖZÜR DİLEDİ

Instagram hesabından bir açıklama yayınlayan 23 yaşındaki oyuncu, "Öncelikle herkese merhaba. Dün yaşanan tatsız olaydan dolayı başta ultrAslan'dan, bütün Galatasaray taraftarından özür dilerim. Kimseyle bir sorunum yoktur. Sadece eskiden yaşanan olaylardan dolayı biraz doluydum. Tekrar Fatih hocadan ve ultrAslan'dan özür dilerim" açıklamasını yapmıştı.

MUSLERA'NIN FİZİKİ MÜDAHALESİ YOK

Öte yandan, raporlar, en çok merak edilen isim olan Galatasaray kalecisi Muslera'nın durumunu da netleştirdi. Muslera'nın Tuzlasporlu futbolculardan Gökhan Çıra'ya önce sözle ardından fiziki saldırıda bulunduğu iddia edilmesine karşılık, temsilci raporlarında böyle bir eylemin yer almadığı belirtildi. Temsilcilerin 'kargaşa' olarak adlandırdığı eylemde Muslera ile Gökhan Çıra'nın karşılıklı ağız dalaşına girdikleri, bununla birlikte itiş kakış yaşandığı ve iddia edildiği gibi Uruguaylı kalecinin rakibe tokat veya yumruk gibi bir darbesinin olmadığı kaydedildi.

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