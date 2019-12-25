Olaylı derbi sonrası TFF'den Cüneyt Çakır kararı
Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı. Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakemi Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mete Kalkavan'a Süper Lig'in 17. haftasında görev verilmedi.
Süper Lig'de 17. hafta heyecanı 27, 28 ve 29 Aralık'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Merkez Hakem Kurulu 17. haftada oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.
Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini yöneten FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'a ve aynı maçta VAR'da yer alan Mete Kalkavan'a bu hafta görev verilmedi.
Ligin 17. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
27 ARALIK CUMA
20.30 Beşiktaş - Gençlerbirliği: Fırat Aydınus
28 ARALIK CUMARTESİ
15.00 Ankaragücü - Denizlispor: Arda Kardeşler
17.30 Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Hüseyin Göçek
17.30 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
20.00 Galatasaray - Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
29 ARALIK PAZAR
14.00 DG Sivasspor - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
16.30 Aytemiz Alanyaspor - İH Konyaspor: Ümit Öztürk
16.30 Gaziantep Futbol Kulübü - Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
Haber Videosu: Olaylı derbi sonrası TFF'den Cüneyt Çakır kararı
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BJK yi harcadığı tescillenmiş oldu. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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OYUN BİTTİ TABİ . . VERMESİNLER DİNLENSİN. . CUNKİ GOREV TAMAM . . TAM GOREV ADAMİ . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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EEE NEDE OLSA GÖREVİNİ YAPTI ENAZ 10 HAFTALIK ÖDÜLÜNÜDE ALMIŞTIR 1HAFTA MAÇ ALMASA NEYAZAR GEÇİNİZ:)))))))))))))))))))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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avrupanın en iyi hakemleri arasında yer alan cüneyt çakıra bence doğru bir karar verilmiş maçın sonucunu etkiliyecek kararlar verdi. Bu kararları vermesine neden olanda ülkede dönen bahis baronlarıdır.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Tabi Fenerbahçe yendiginde ertesi hafta hiç bir hakeme görev verilmesin bravo tekrardan #TFFİSTİFA #YASAMAYURUTMEFENERBAHCECevap Yaz Yayından Kaldır