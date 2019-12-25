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Olaylı derbi sonrası TFF'den Cüneyt Çakır kararı

Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı. Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakemi Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mete Kalkavan'a Süper Lig'in 17. haftasında görev verilmedi.

25.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:51
Olaylı derbi sonrası TFF'den Cüneyt Çakır kararı

Süper Lig'de 17. hafta heyecanı 27, 28 ve 29 Aralık'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Merkez Hakem Kurulu 17. haftada oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini yöneten FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'a ve aynı maçta VAR'da yer alan Mete Kalkavan'a bu hafta görev verilmedi.

Ligin 17. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

27 ARALIK CUMA

20.30 Beşiktaş - Gençlerbirliği: Fırat Aydınus

28 ARALIK CUMARTESİ

15.00 Ankaragücü - Denizlispor: Arda Kardeşler

17.30 Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Hüseyin Göçek

17.30 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

20.00 Galatasaray - Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

29 ARALIK PAZAR

14.00 DG Sivasspor - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

16.30 Aytemiz Alanyaspor - İH Konyaspor: Ümit Öztürk

16.30 Gaziantep Futbol Kulübü - Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler


Haber Videosu

: Olaylı derbi sonrası TFF'den Cüneyt Çakır kararı
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HABER YORUMLARI (5)

  • ADINIZI YAZIN:
    OYUN BİTTİ TABİ . . VERMESİNLER DİNLENSİN. . CUNKİ GOREV TAMAM . . TAM GOREV ADAMİ . .
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  • ANTİ FB:
    EEE NEDE OLSA GÖREVİNİ YAPTI ENAZ 10 HAFTALIK ÖDÜLÜNÜDE ALMIŞTIR 1HAFTA MAÇ ALMASA NEYAZAR GEÇİNİZ:)))))))))))))))))))
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  • TÜPCÜ FİKREK:
    avrupanın en iyi hakemleri arasında yer alan cüneyt çakıra bence doğru bir karar verilmiş maçın sonucunu etkiliyecek kararlar verdi. Bu kararları vermesine neden olanda ülkede dönen bahis baronlarıdır.
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  • MUSTAFA:
    Tabi Fenerbahçe yendiginde ertesi hafta hiç bir hakeme görev verilmesin bravo tekrardan #TFFİSTİFA #YASAMAYURUTMEFENERBAHCE
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