Okan Kurt'un Tuzla maçındaki görüntüsü sosyal medyada gündem oldu!
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un Tuzlaspor-Galatasaray maçında ekrana yansıyan görüntüsü Twitter'da gündem oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleye taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
Stat hınca hınç dolarken Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt da mücadeleyi takip etti. Maçın ilk yarısında Okan Kurt, karşılaşmayı heyecanlı bir şekilde takip ederken kameralara yansıdı. Kurt'un diliyle oynaması sosyal medyada çok konuşuldu.
Haber Videosu: Okan Kurt'un Tuzla maçındaki görüntüsü sosyal medyada gündem oldu!
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Kimmis bu ?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Yeğen sen kimdin çıkaramadık kimlerdensinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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dinçer azaphan taktiği ver parayı al görüntüyüCevap Yaz 1 Yayından Kaldır