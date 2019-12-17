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Okan Kurt'un Tuzla maçındaki görüntüsü sosyal medyada gündem oldu!

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un Tuzlaspor-Galatasaray maçında ekrana yansıyan görüntüsü Twitter'da gündem oldu.

17.12.2019 22:18 | Son Güncelleme: 17.12.2019 22:21

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında , deplasmanda Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleye taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Stat hınca hınç dolarken 'ın eşi da mücadeleyi takip etti. Maçın ilk yarısında Okan Kurt, karşılaşmayı heyecanlı bir şekilde takip ederken kameralara yansıdı. Kurt'un diliyle oynaması sosyal medyada çok konuşuldu.


Haber Videosu

: Okan Kurt'un Tuzla maçındaki görüntüsü sosyal medyada gündem oldu!
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