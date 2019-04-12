Oğuzhan Özyakup'un Önümüzdeki Sezon İtalya Liginde Oynayacağı İddia Edildi

Gösterdiği performansla ilk 11'e giremeyen Oğuzhan'ın yeni adresini İtalyan basını açıkladı. Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un futbol hayatına İtalya'da devam edebileceği belirtildi. Calciomercato'nun haberine göre siyah-beyazlı ekipte artık forma giymekte sıkıntı çeken yıldız futbolcunun önümüzdeki dönemde çizmede top koşturabileceği bildirildi.

CENGİZ ÜNDER VE MERİH DEMİRAL'DAN SONRA 3. TÜRK OLACAK

"Cengiz Ünder ve Merih Demiral'dan sonra Serie A Türkçe konuşuyor" başlığıyla verilen habere göre Inter, Napoli, Milan, Lazio ve Roma gibi takımların gündeminde olduğu iddia edilen Oğuzhan'ın da futbol hayatını burada sürdürmeye hazır olduğu belirtildi.

"İTALYA'DA BAŞARILI OLABİLİR"

Genoa ve Empoli'nin de Beşiktaşlı futbolcuyla ismi geçen ekipler olduğuna dikkat çekilirken, Oğuzhan Özyakup'un sahip olduğu yetenekler sıralanarak, oyuncunun İtalya'da başarılı olabileceği yorumu yapıldı.

(Skorer)