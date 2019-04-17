Oğuzhan Özyakup'tan Sürpriz Transfer Açıklaması

Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan, Spor Toto Süper Lig'in 2. yarısında adete formasına hasret kaldı. Ligin ikinci yarısında 11 maç geride kalırken, 26 yaşındaki futbolcu 4 karşılaşmada görev yaptı ve sadece 28 dakika sahada kaldı.

Oğuzhan Özyakup , ilk yarıda Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarında 23 maçta forma giyerken, 1421 dakika süre aldı.

Sporx'te yer alan habere göre; Performansındaki düşüşün yanı sıra taraftar tepkisine de maruz kalan milli futbolcunun Beşiktaş'taki geleceği tartışılmaya başlandı. 19 yaşından bu yana siyah-beyazlı takımda yer alan Oğuzhan'ın Beşiktaş ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Eski günlerini arayan Oğuzhan Özyakup kendisi hakkında ayrılık söylentilerini ciddiye almadığını söyledi. Siyah-Beyazlı oyuncu, "Beşiktaş'tan ayrılmayacağım. Yeni sezonda çok büyük beklentilerim var" diye konuştu.