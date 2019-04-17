Oğuzhan Özyakup'tan Sürpriz Transfer Açıklaması
Beşiktaş'ta gösterdiği performansla eleştirilen Oğuzhan Özyakup'tan transfer dedikoduları için açıklama geldi.
Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan, Spor Toto Süper Lig'in 2. yarısında adete formasına hasret kaldı. Ligin ikinci yarısında 11 maç geride kalırken, 26 yaşındaki futbolcu 4 karşılaşmada görev yaptı ve sadece 28 dakika sahada kaldı.
Oğuzhan Özyakup , ilk yarıda Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarında 23 maçta forma giyerken, 1421 dakika süre aldı.
Sporx'te yer alan habere göre; Performansındaki düşüşün yanı sıra taraftar tepkisine de maruz kalan milli futbolcunun Beşiktaş'taki geleceği tartışılmaya başlandı. 19 yaşından bu yana siyah-beyazlı takımda yer alan Oğuzhan'ın Beşiktaş ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Eski günlerini arayan Oğuzhan Özyakup kendisi hakkında ayrılık söylentilerini ciddiye almadığını söyledi. Siyah-Beyazlı oyuncu, "Beşiktaş'tan ayrılmayacağım. Yeni sezonda çok büyük beklentilerim var" diye konuştu.
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Ya niye ayrilsin oguzhan ozyakup bjk da cok bilmis baskanlari vede is bilmez yoneticiler olursa ozughan gibi bir siradan futbolcuya yillik hak etmediyi kadar ucret sunarsan Adam nereye gitsin veya avrupada bjk kadar yillik iki Bucuk milyon euru kim verecek buna avrupada yillik besyuz bin euro bile vermezler buna adamlar oduncudan deyil futbolcudan iyi anliyorlar bakin yurt disina transfer olan Turk cocuklarina ozan kapak deyeri bugun itibariyla 30 milyon euro cengiz under deyeri 60 milyon euroCevap Yaz Yayından Kaldır
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Nasil koydu aykut Kocamaaann kocamannnnCevap Yaz Yayından Kaldır
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TekbiiirrrCevap Yaz Yayından Kaldır
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SANA FORMA VERMEYEN TEKNİK DİREKTÖR UTANSIN SANA DESTEK VERMEYEN TARAFTAR UTANSIN. ADAMSIN SEN ADAM.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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SEN KAL KOÇUM. GİTMESİ GEREKEN O KADAR ÇOK TOPÇU DİYE GEÇİNEN VARKİ TAKIMDA SEN YILDIZSIN YILDIZCevap Yaz 1 Yayından Kaldır