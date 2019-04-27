Oğuzhan Özyakup, Melisa Aslı Pamuk İle Yakınlaştı
Geçtiğimiz yıl oyuncu Demet Özdemir'le aşk yaşayan Beşiktaş'ın yıldızı Oğuzhan Özyakup, şimdi de Melisa Aslı Pamuk'un gönlünü çeldiği iddia edildi.
Beşiktaşlı futbolcu, iddiaya göre gönlünü 10 yıllık aşkı Tolga Sala'dan yaklaşık 20 gün önce ayrılan Melisa Aslı Pamuk'a kaptırdı. Takvim'de yer alan habere göre; Sosyal medyadan da birbirini takip eden sürpriz ikili, peş peşe akşamlarda önce Yeniköy'de bir restoranda, ardından da İstinye Park'ta baş başa yemek yedi.
AŞKI SESSİZCE İTİRAF ETTİ
Önceki gün bir davete katılan 28 yaşındaki güzel oyuncu, Oğuzhan Özyakup'la ilgili aşk iddiaları sorulunca ilişkiyi yalanlamadı. Demet Özdemir'in de arkadaşı olan Melisa Aslı Pamuk, gazetecilerin ısrarı karşısında ise "Ben özel hayat konuşmuyorum" diyerek adeta aşkı sessizce itiraf etti.
YAKLAŞIKYILDIR GÖZLERDEN UZAK YAŞAMIŞLAR
İkilinin ilişkilerinin ne zaman ve nasıl başladığı merak konusu oldu. 26 yaşındaki Özyakup, 27 yaşındaki Özdemir'le ilişkisini yaklaşık 1 yıl gözden uzak yaşadı. 2011 Miss Turkey Güzeli 10 yıldır aşk yaşadığı oyuncu Tolga Sala ile yaklaşık 20 gün önce ayrıldı.
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