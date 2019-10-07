Oğuzhan Özyakup, Melisa Aslı Pamuk ile evleniyor!

07.10.2019 20:03

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup ile Nisan'dan beri aşk yaşadığı oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un ilişkisi adım adım evliliğe doğru gidiyor. Takvim'de yer alan habere göre; çiftin aileleri, geçtiğimiz günlerde Zekeriyaköy'de buluşup tanıştı.

ÖNÜMÜZDEKİ YAZ DÜĞÜN VAR

Çekirdek ailelerin bir araya gelip uzun uzun sohbet ettiği buluşmada, iki aile üyeleri de birbirlerini çok sevdi. Ailesinin de onayını alan 27 yaşındaki futbolcu, evlilik kararını öne çekti. Kendisinden 1 yaş büyük güzel sevgilisiyle 2020 yaz başında evlenmeyi planlayan Oğuzhan, Melisa Aslı Pamuk'tan da olumlu yanıt aldı.

DÜĞÜN YERİ BAKIYORLAR

Genç çift, düğün için şimdiden de yer arayışına başladı. Hollanda doğumlu Melisa Aslı Pamuk, Çarpışma dizisinde Cemre karakterini canlandırdı.