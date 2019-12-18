Yenilgi sonrası Oğuzhan isyan ettirdi: Sana göre değil
Beşiktaş'ın milli futbolcusu Oğuzhan Özyakup, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Anagold 24 Erzincanspor maçında gösterdiği performansla taraftarların tepkisini çekti. Taraftarlar, sosyal medyada Oğuzhan Özyakup'u sert bir dille eleştirdi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Anagold 24 Erzincanspor'a 2-0 yenilmesine karşın tur atlayan Beşiktaş'ta eleştirilerin odak noktası Oğuzhan Özyakup oldu.
Mücadeleye ilk 11'de başlamasına karşın kötü bir performans gösteren Oğuzhan Özyakup'a taraftarlar, sosyal medyada sert tepki gösterdi.
Oğuzhan Özyakup'un artık Beşiktaş forması giymemesi gerektiğini savunan taraftarlar, milli futbolcuya sert tepki gösterdi.
Taraftarların sosyal medyada paylaştığı mesajlardan bazıları şöyle;
Haber Videosu: Yenilgi sonrası Oğuzhan isyan ettirdi: Sana göre değil
-
5/6 yıl dan beri söylüyorum yine söyleyeceim necip ve oguzhan kesinlikle süperlig oyuncusu değil verilen paralara yazıkCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Son üç maçta üç mağlubiyet. Takım gol atamıyor. İlginç.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
oğuzhan 40mil€ olm !Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
falcaoyu real madrid istiyor olm !Yayından Kaldır
-
Genç futbolcuya parayı çok verirseniz olacağı budur. Koşup mücadele etmesi için sebebde kalmaz.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
arpasını çok verdiniz.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
kam tu meşiktaşCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
-
oguzhan 100 melyoooooooonnnnnnnnCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Bu adam kafasında herşeyi bitirmiş. Futbol onun için angarya sanki. Bir insan kendi kendini anca böyle yokedebilir. Yazık geleceği parlak bir futbolcuydunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
OGUZHAN KÖTÜDE ADEM ÇOK MU İYİ BİR MAÇ KAZANDIRDIĞINI HATIRLAYAN VARMI.Cevap Yaz Yayından Kaldır