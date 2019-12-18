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Yenilgi sonrası Oğuzhan isyan ettirdi: Sana göre değil

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Oğuzhan Özyakup, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Anagold 24 Erzincanspor maçında gösterdiği performansla taraftarların tepkisini çekti. Taraftarlar, sosyal medyada Oğuzhan Özyakup'u sert bir dille eleştirdi.

18.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:28
Yenilgi sonrası Oğuzhan isyan ettirdi: Sana göre değil

Ziraat 'nda Anagold 24 Erzincanspor'a 2-0 yenilmesine karşın tur atlayan 'ta eleştirilerin odak noktası oldu.

Mücadeleye ilk 11'de başlamasına karşın kötü bir performans gösteren Oğuzhan Özyakup'a taraftarlar, sosyal medyada sert tepki gösterdi.

Oğuzhan Özyakup'un artık Beşiktaş forması giymemesi gerektiğini savunan taraftarlar, milli futbolcuya sert tepki gösterdi.

Taraftarların sosyal medyada paylaştığı mesajlardan bazıları şöyle;


Haber Videosu

: Yenilgi sonrası Oğuzhan isyan ettirdi: Sana göre değil
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