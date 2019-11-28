Oğuzhan Özyakup'a tribünlerden tepki

28.11.2019 22:43 | Son Güncelleme: 28.11.2019 22:58

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi 5. maçında sahasında Slovan Bratislava'yı konuk ettiği mücadelede Oğuzhan Özyakup'a taraftarlar tepki gösterdi. Maçın 77. dakikasında yerini Güven Yalçın'a bırakan Oğuzhan'ın kenara geldiği anda tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.

Bratislava maçı öncesi dün düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Oğuzhan Özyakup'un değerli bir oyuncu olduğunu ve kazanılması gerektiğini söylemişti.

Kaynak: İHA