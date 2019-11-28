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Oğuzhan Özyakup'a tribünlerden tepki

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında konuk ettiği Slovan Bratislava maçında performansı nedeniyle Oğuzhan Özyakup'a tribünlerden tepki geldi.

28.11.2019 22:43 | Son Güncelleme: 28.11.2019 22:58
Oğuzhan Özyakup'a tribünlerden tepki

'ın, UEFA Avrupa Ligi 5. maçında sahasında Slovan 'yı konuk ettiği mücadelede 'a taraftarlar tepki gösterdi. Maçın 77. dakikasında yerini Güven Yalçın'a bırakan Oğuzhan'ın kenara geldiği anda tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.

Bratislava maçı öncesi dün düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Oğuzhan Özyakup'un değerli bir oyuncu olduğunu ve kazanılması gerektiğini söylemişti.

Kaynak: İHA
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