Obradovic'ten oyuncularına ağır küfür! Çılgına döndü

15.11.2019 23:06 | Son Güncelleme: 15.11.2019 23:10

Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, geride kalan 7 haftada 2 galibiyet elde edebildi. 8. hafta mücadelesinde de karşılaşmayı geride götüren Fenerbahçe'de koç Zeljko Obradovic adeta çılgına döndü.

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, CSKA Moskova'ya 88-70 mağlup oldukları karşılaşmanın 3. periyodundaki molada çılgına döndü ve oyunculara ağır sözler kullandı.

OYUNCULARA AĞIR KÜFÜRLER ETTİ

Televizyon ekranlarına da yansıyan görüntülerde, oyunculara küfür eden Obradovic, basketbolculara "sizden utanıyorum" dedi. Obradovic'in televizyon ekranlarına da yansıyan görüntülerde, "İyi çocuklarsınız, kendi gözünüzde hepiniz iyi çocuklarsınız. Hepiniz s... gidin. Datome sen de s... git. Utanıyorum sizden! Mahmutoğlu, senden de utanıyorum." ifadelerini kullandığı duyuldu.

Fenerbahçe, EuroLeague'de 8. hafta karşılaşmasında 6. yenilgsini aldı.