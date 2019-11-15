Obradovic'ten oyuncularına ağır küfür! Çılgına döndü
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, CSKA Moskova mağlubiyeti sonrası oyuncularına ağrı küfürler etti. Televizyon ekranlarına da yansıyan görüntülerde, oyuncularına küfür eden tecrübeli koç, basketbolculara "sizden utanıyorum" dedi.
Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, geride kalan 7 haftada 2 galibiyet elde edebildi. 8. hafta mücadelesinde de karşılaşmayı geride götüren Fenerbahçe'de koç Zeljko Obradovic adeta çılgına döndü.
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, CSKA Moskova'ya 88-70 mağlup oldukları karşılaşmanın 3. periyodundaki molada çılgına döndü ve oyunculara ağır sözler kullandı.
OYUNCULARA AĞIR KÜFÜRLER ETTİ
Televizyon ekranlarına da yansıyan görüntülerde, oyunculara küfür eden Obradovic, basketbolculara "sizden utanıyorum" dedi. Obradovic'in televizyon ekranlarına da yansıyan görüntülerde, "İyi çocuklarsınız, kendi gözünüzde hepiniz iyi çocuklarsınız. Hepiniz s... gidin. Datome sen de s... git. Utanıyorum sizden! Mahmutoğlu, senden de utanıyorum." ifadelerini kullandığı duyuldu.
Fenerbahçe, EuroLeague'de 8. hafta karşılaşmasında 6. yenilgsini aldı.
Haber Videosu: Obradovic'ten oyuncularına ağır küfür! Çılgına döndü