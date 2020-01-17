: Obradovic maç sonunda isyan etti: Video hazırlayıp Euroleague ile görüşeceğiz

17.01.2020 00:23 | Son Güncelleme: 17.01.2020 00:27

THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında konuk ettiği Barcelona'ya 80-74 yenilerek 12. mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Barcelona maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"EUROLEAGUE İLE GÖRÜŞECEĞİZ, TEK YOL BU"

Obradovic, "Maçı kaybetmemizle ilgili bizim hatalarımız dışında başka sebepler de olduğunu düşünüyorum. Ama bununla ilgili konuşmayacağım. Video hazırlayıp Euroleague ile görüşeceğiz, tek yol bu. Biz herkese saygı duyuyoruz ama aynı saygıyı biz de bekliyoruz. Bunun da doğru olduğunu düşünüyorum. Taraftarlara da yürekten teşekkür ediyorum. Bizim için ne kadar zorsa onlar için de zor olduğunu biliyorum. Bir ay öncesine göre daha iyiyiz, inanmaya devam etmek için nedenlerimiz var.'' diye konuştu.

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