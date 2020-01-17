Obradovic maç sonunda isyan etti: Video hazırlayıp Euroleague ile görüşeceğiz
Barcelona'ya 80-74 mağlup olan Fenerbahçe Beko'da Başantrenör Zeljko Obradovic, maç sonunda sert konuştu. Obradovic, "Maçı kaybetmemizle ilgili bizim hatalarımız dışında başka sebepler de olduğunu düşünüyorum. Ama bununla ilgili konuşmayacağım. Video hazırlayıp Euroleague ile görüşeceğiz, tek yol bu." dedi.
THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında konuk ettiği Barcelona'ya 80-74 yenilerek 12. mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Barcelona maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"EUROLEAGUE İLE GÖRÜŞECEĞİZ, TEK YOL BU"
Obradovic, "Maçı kaybetmemizle ilgili bizim hatalarımız dışında başka sebepler de olduğunu düşünüyorum. Ama bununla ilgili konuşmayacağım. Video hazırlayıp Euroleague ile görüşeceğiz, tek yol bu. Biz herkese saygı duyuyoruz ama aynı saygıyı biz de bekliyoruz. Bunun da doğru olduğunu düşünüyorum. Taraftarlara da yürekten teşekkür ediyorum. Bizim için ne kadar zorsa onlar için de zor olduğunu biliyorum. Bir ay öncesine göre daha iyiyiz, inanmaya devam etmek için nedenlerimiz var.'' diye konuştu.
Haber Videosu: Obradovic maç sonunda isyan etti: Video hazırlayıp Euroleague ile görüşeceğiz
-
Ulan bikerede adam gibi yenilmeyi öğrenin artık ne zannettiniz her maçı kazanacağınızımı bu nee basketde aynı futbolda aynı başka sebebler neymiş...Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
Fb''nin tribündeki taraftarı gerçekten basketbolun kurallarını bilmiyor . Tribüne bakıyorsunuz bir hareket öğrenmişler kolları çevirerek steps olmayan her pozisyona steps miş gibi hareket yapıyorlar . Hücum faul , defans faul ne ondan haberleri yok . Tam bir basketbol cahili taraftar kitlesi .Cevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
-
İKİ NOKTA ÜST ÜSTE, , , HEMFİKİRİZ, EN CAHİL TOPLULUK ZATEN FENER CAMİASIDIR. IQ TESTİNDEN GEÇİRSENİZ GÖRECEKSİNİZ Kİ CEHALETLE FENER TARAFTARLIĞI PARALELDİR.4 5 Yayından Kaldır
-
kral kafana takma sen varsan sıkıntı yoktur biz rahatız sende rahat olCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Fener ağlama...Cevap Yaz 5 14 Yayından Kaldır
-
BIRAK AĞLASINLAR BRE ADAM, YAKIŞIYOR BUNLARA AĞLAMAK.6 12 Yayından Kaldır
-
HAKKI OLAN , SONUNACA SAVUNSUNCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
-
Obradoviçin fenerde işi bitmiştir.Kan değişikliğine ihtiyaç vardır.Artık sayın ali koç başkanlık yapmalıdır taraftarlığı bırakmalıdır.........Cevap Yaz 4 45 Yayından Kaldır
-
1907, PEKİ O ZAMAN SENİN BABANIN YAŞI KADARDA FATİH TERİMİN KUPASI VAR! KABUL ETTİNMİ ŞİMDİ ADAMIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ PEKİ?3 3 Yayından Kaldır
-
lan mal sen ne anlarsın adamın senin yaşın kadar kupası var15 4 Yayından Kaldır