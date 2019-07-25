Obradovic, Kolarov transferi için devreye girdi

Ersun Yanal'ın talebi üzerine sarı-lacivertli yönetim transfer sezonunun başından bu yana Sırp futbolcuyu kadrosuna katabilmek için uğraşıyor. Roma ile 1 yıl da mukavelesi bulunan Kolarov'un yapılan yeni transferlerin ardından satışına onay çıkması bekleniyor.

Asistanaliz'de yer alan habere göre; Oyuncu ile yapılan görüşmelerde tarafların her konuda anlaştığı belirtilirken kulübün Kolarov'u ikna etme sürecinde gizli silahını devreye soktuğu ifade edildi.

Sarı-lacivertlilerde, Fenerbahçe Beko'nun Sırp koçu Zeljko Obradovic'in bu transferle yakından ilgilendiği belirtildi.

OBRADOVIC HAYRANI

Sırp futbolcu da daha önce vatandaşı Obradovic'e olan hayranlığını şu sözlerle ifade etmişti: "Futbolun dışında basketbola karşı çok tutkuluyum. Sırbistan'da Zeljko Obradovic'e sahibiz. Obradovic, basketbolun Guardiola'sıdır. Kariyerimin sonunda bir gün onunla antrenmana çıkmak istiyorum. İnanılmaz işler yapıyor. Takıma mental etkisi çok fazla. Bu sayede takımı hep kazanıyor."

YILLIK 3,5 MİLYON EURO İDDİASI

Roma'nın ayrılmasına onay vermesi halinde Kolarov'un Fenerbahçe'ye gelmesi bekleniyor. Sarı lacivertli ekibin yıldız oyuncuya yıllık 3,5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme önereceği gelen bilgiler arasında.