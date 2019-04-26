O. Lyon, Marcelo'yu Satma Kararı Aldı

Lyon önümüzdeki sezon için kadrosunda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Fransız basını Lyon'un, Marcelo'ya teklif gelmesi halinde transferin önünde durmayacağı ve Brezilyalı stoperin yerini de Manchester United'dan Eric Bailly ile doldurmak istediğini öne sürdü.

FEKİR'İN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Bununla beraber Nabil Fekir'in takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Rhon ekibinin sözleşmesini uzatmak istediği 25 yaşındaki futbolcuyla juventus ilgileniyor.Bu sezon Ligue 1'de forma giydiği 31 maçta 7 gol atıp 8 de asist yapan Memphis Depay ise kariyerine başka bir kulüpte devam etmeye sıcak bakıyor.

Daha önce Lyon'daki teknik direktörlük görevinden ayrılacağını açıklayan teknik direktör Bruno Genesio'nun ise futbol direktörü olarak kulüpte kalması gündemde.

(BeIN Sports)