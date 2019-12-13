: Nzonzi'nin kadro dışı bırakılma nedeni belli oldu!

13.12.2019 20:40 | Son Güncelleme: 13.12.2019 20:47

Avrupa kupalarına kötü sonla veda eden, Süper Lig'de istikrarsız bir görüntü ortaya koyan Galatasaray'da sular durulmuyor. Sarı-kırmızılı ekip, Fransız futbolcunun son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Avrupa'da kabus yaşayan ve gözünü Süper Lig'e çeviren Galatasaray, Ankaragücü maçı hazırlıklarına hız kesmeden başlarken bugün kritik mücadelenin taktik provası yapıldı. Fanatik'in haberine göre Fatih Terim tarafından çift kale maçta yedek kadroda yer alan Nzonzi, bu karardan pek memnun kalmadı. İsteksiz bir görüntü ortaya koyan Nzonzi, sebepsiz yere antrenmanı bırakınca kadro dışı bırakıldı.

DEVRE ARASINDA YOLLAR AYRILIYOR

Tecrübeli oyuncu ile devre arası yolların ayrılması bekleniyor. 30 yaşındaki Fransız oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla 10 Süper Lig, 5 Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.

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