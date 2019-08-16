Nürnberg'den Frey açıklaması: Fenerbahçe ile görüşüyoruz

Almanya'nın ikinci ligi olan 2. Bundesliga ekibi olan Nürnberg'in Sportif Direktörü Robert Palikuca, Frey'i transfer etmek için Fenerbahçe ile görüştüklerini açıkladı.

16.08.2019 14:34
Nürnberg'den Frey açıklaması: Fenerbahçe ile görüşüyoruz

Fenerbahçe'de göze giremeyen ve kötü geçen sezonun ardından takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Frey için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

"FREY İÇİN FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Bundesliga ekibi Nürnberg Sportif Direktörü Robert Palikuca, Frey konusund konuştu. Palikuca, "Frey'i transfer etmek için Fenerbahçe ile görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

Michael Frey geçtiğimi sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maça çıkarken 5 gol atıp, 1 asist yaptı. (Haber Global)

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