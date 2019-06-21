Nuri Şahin'den derbi itirafı: Keşke oynasaydım diyebilirim

Real Madrid, Borussia Dortmund ve Liverpool gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giymiş olan milli futbolcu Nuri Şahin, 'Nuri Şahin Akademi' etkinliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbolcu, akademi ile iyi işler yapmak istediğini ifade ederek, "Nuri Şahin akademinin ilk etabı ile çocukluk hayalimin bir parçasını gerçekleştiriyorum. Güzel işlere imza atmak istiyoruz. Türk futbolu için kolları sıvadık. Hep beraber Türk futbolunu daha iyi yerlere nasıl getiririz diye düşünüyoruz. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Nuri Şahin Akademi olarak iyi bir başlangıç yaparız" şeklinde konuştu.

"MİLLİ TAKIM İYİ BİR JENERASYON YAKALANDI"

A Milli Futbol Takımı'nın yakaladığı jenerasyonu değerlendiren Şahin, "Ben bu işe başladığımda Türk futbolunu kurtaran adam olarak gelmedim. Bunu söylemek zaten saygısızlık olur. Ben katkı sağlayacağımdan emin olduğum için bu yola başvurdum. Türk futbolunun şu anki durumu daha iyi olabilir mi tabi ki olur. Türk sporunun iyi yerlere gelmesi lazım. Biz kolları sıvadık. Milli takım şu anda iyi bir jenerasyon yakaladı. Attıkları golden sonra sahadaki sevinçleri umut veriyor. Onlara zaman tanımamız gerekiyor. Onlar bizim en büyük değerlerimiz. Onlar kazandığı zaman biz sokaklara dökülüyoruz. Ben 15 senedir umutluyum. Her zaman pozitif düşünmek istiyorum. Çok iyi işler yapacağız. Büyük turnuvalarda iyi dereceler elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"KEŞKE TÜRKİYE'DE BİR DERBİ OYNASAYDIM DİYEBİLİRİM"

Deneyimli futbolcu, şu anda Türkiye'de forma giymeyi düşünmediğini belirterek, "Şu anda Almanya'da mutluyum. Değerli bir hoca ile çalışıyorum. Futbol sonrası hayatım için deneyim elde ediyorum. Şu anki takımım Dortmund, Real Madrid seviyesi değil ama yeniden o içimdeki futbol sevgisini çıkaran bir takımda çalışıyorum. Böyle bir düşüncem yok ama futbolu bıraktığımda 'Keşke Türkiye'de bir derbi oynasaydım' diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIMA SAHA DIŞINDA KATKI SAĞLAMAK İSTERİM"

Milli takımda saha dışı görevlere gelip katkı sağlamak isteyebileceğinin altını çizen Şahin, "Milli takımın en büyük taraftarıyım. Kararımın arkasındayım çok doğru bir karar verdim. Misyonumu tamamlamadım. 13-14 senede tek turnuvaya katıldım. Hem benim adıma hem Türk futbolu adına olumsuz nokta. Oyuncu olarak dönmeyi düşünmüyorum. Çok değerli oyuncular var onların oynamasını istiyorum. Hocam seçse ister istemez rekabet olacak, bunlara gerek yok. Kaliteli futbolcularımız var. Saha dışında katkı sağlamak isterim. Önümüzdeki yıllarda Nuri Şahin'i iyi yerlerde göreceğinizden eminim" şeklinde konuştu.