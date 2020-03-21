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Nottingham Forest, Mbaye Diagne, Brugge, Spor

Nottingham Forest, Mbaye Diagne'yi gözüne kestirdi

Teknik Direktör Fatih Terim'in önümüzdeki sezon kadroda düşünmediği Mbaye Diagne için Nottingham Forest, 10 milyon euroyu gözden çıkardı.

21.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:51
Nottingham Forest, Mbaye Diagne'yi gözüne kestirdi

Galatasaray'da durumu yılan hikayesine dönen Mbaye Diagne ile ilgili sarı-kırmızılı camiayı sevindiren gelişmeler yaşanıyor. Cimbom'un geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Senegalli golcü, sezon başında Club Brugge'e kiralanmış ancak disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.

İNGİLİZLERDEN FLAŞ İDDİA

Diagne'nin Belçika ekibinde antrenmanlara dahi çıkamaması sonrası Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Anderlecht ile Brugge, Diagne transferi için birbirine girdi. Diagne de Brugge'e gitti; Brugge bizi çok aldattı. Bizim futbolcumuzu 1 aydır antrenmanına almıyorlar, futbolcuyu ölüme mahkum ettiler." açıklamasını yaparak Club Brugge'e tepki göstermişti. Senegalli futbolcu, ara transfer döneminde Galatasaray'a dönmek istese de teknik direktör Fatih Terim'in oyuncunun dönüşünü veto etmesi sonrası oyuncu Belçika ekibinde kalmıştı. Öte yandan Club Brugge Teknik Direktörü Phillipe Clement ile yaşadığı sorunların ardından affedilerek yeniden takıma dahil edilen Diagne ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

YÖNETİM SICAK BAKIYOR

Sabah'ın İngiliz basınına dayandırdığı habere göre; Nottingham Forest, Diagne için sarı-kırmızılılara 10 milyon Euro civarında bir teklif sunacak. 28 yaşındaki futbolcu yeni sezon planlamasında düşünülmediği için yönetimin gidişine izin vermesi bekleniyor. Ada basınında Nottingham'ın Diagne özelliklerinde uzun boylu ve kuvvetli bir forvete ihtiyacı olduğu vurgulandı. Nottingham Forest'ın da Senegalli golcüyle iletişime geçtiği öne sürüldü. Diagne'nin Türkiye'ye dönerek Galatasaray forması giymek istediği ifade edilse de yönetimin yapılan teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Nottingham Forest, Mbaye Diagne'yi gözüne kestirdi

Haberin Videosu:

İngiliz ekibi Nottingham Forest, Mbaye Diagne'yi gözüne kestirdi

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Haber Yorumları (1)
IHTIYAR: EVEETTT ÇILGIN TEKLİF GELİYİR LOO. ACEP KAÇ PARA?
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