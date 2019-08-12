Norveç ekibinin futbolcuları galibiyeti halayla kutladı!

12.08.2019 18:21

Norveç 1. Ligi'nde mücadele eden Odds Ballklubb, soyunma odasındaki kutlamayı Kürtçe ve Türkçe şarkı eşliğinde yaptı. Odds Ballklubb Kulübü'nün 3 Ağustos tarihinde yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Şarkı Bahoz isimli şarkıcı tarafından 2015 yılında "Su Getir (Warra Warra)" isimli albümde söylenmişti. Şarkının adı da albümle aynı adı taşıyor.

İşte Odds Ballklubb Kulübü'nün resmi sitesinden yapılan paylaşım;