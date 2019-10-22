Noah Hutchinson, Galatasaraylı futbolcuları ipe dizdi

22.10.2019 17:46

2013 yılında bedelsiz olarak kadroya katılan Atiba Hutchinson'ın fenomen oğlu Noah Hutchinson, futbolda babası gibi yetenekli olduğunu kanıtladı. Noah, Galatasaray ile oynanan maçta attığı çalımlarla sosyal medyada gündem oldu. Özellikle Beşiktaşlı taraftarların paylaştığı video sonrası Noah, Twitter'da trend topic oldu.

"BEŞİKTAŞ FORMASI GİYMESİNİ İSTERİM"

Atiba da Noah ile ilgili, "Noah da eşim de Türkiye'de çok rahatlar. Onları başka bir yere götürmek istediğimde, bu kararı verdiğimde onları ikna etmek konusunda bayağı güçlük yaşayacağım. Ama burada kalırsak Noah'ın bir gün Beşiktaş forması giyen bir futbolcu olmasını isterim" demişti.