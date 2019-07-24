Nissan 10 binden fazla çalışanını işten çıkarmayı planlıyor

Kyodo Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre Nissan, Mayıs ayında açıkladığı erken emeklilik yoluyla çalışan sayısını 4 bin 800 kişi azaltma planına ek olarak işten çıkarmalar yaprak bu sayıyı 10 binin üzerine çıkarma niyetinde.

139 BİN ÇALIŞANI BULUNUYOR

İşten çıkarma planının şirketin yarın açıklanacak ikinci çeyrek mali sonuçları ile birlikte duyurulması bekleniyor. Nissan'ın hali hazırda dünya genelinde 139 bin çalışanı bulunuyor.