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Nihat Özdemir: VAR sayesinde 7-8 takım şampiyonluk yarışında

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un katılmadığı aylık olağan toplantı sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir "Görüyoruz ki liglerimizde 7-8 takımın şampiyonluğa oynadığı bir sezon geçiriyoruz. Böyle bir sezon yaşanmadı. Herkes onu bunu konuşuyor ama VAR sistemi ile ofsayt sisteminin hata olmadan uygulanmasıyla tüm takımlar şampiyonluğa oynar hale geldi" dedi.

11.02.2020 17:09 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:35
Nihat Özdemir: VAR sayesinde 7-8 takım şampiyonluk yarışında

TFF Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, 'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 17 takımla birlikte yaptıkları aylık olağan toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Sepil, "Son zamanlarda statlarda oluşan ırkçı söylemler konusunu tartıştık. Federasyonun yasaları, kuralları var ama biz kulüplar olarak en şiddetli şekilde cezalandırılmasını istedik. Bizim en büyük övüncümüz, Avrupa'daki bu sorunun Türkiye'de çıkmamasıydı ve bu sorunun giderilmesi gerektiğini görüştük. başkan beni aradı ve konuştuk. Kendisi şu ortamda toplantıya katılmamanın, toplantının selameti için iyi olacağını söyledi. Başarılar diledi. Fenerbahçe'nin kendi tasarrufudur ama Ali başkan beni arayıp katılmayacağını söyledi, Fenerbhaçe olmadan bu toplantıyı yaptık." dedi.

"VAR SAYESİNDE 7-8 TAKIM ŞAMPİYONLUK POTASINDA"

Nihat Özdemir ise "Son günlerde hakemlerimiz, Türkiye'nin futbol aleminde çok gündeme oturdular. Sayın Sepil'in isteği ve arzuısuyla, MHK başkanı Alp ve yardımcısı Oğuz Sarvan ile VAR sisteminin başında olan Barış Şimşek'i bir araya getirdik, uygulamaları anlattılar ve başkanları dinlediler. VAR'da neler yapılması gerektiği ile ilgili görüş alışverişinde bulundular. Gördük ki, yapılan işlemlerin, uygulamaların nasıl olduğunu, hakem hatalarının nasıl olduğunu görme anlamında başarılı bir görüşme oldu. Görüyoruz ki liglerimizde 7-8 takımın şampiyonluğa oynadığı bir sezon geçiriyoruz. Böyle bir sezon yaşanmadı. Herkes onu bunu konuşuyor ama VAR sistemi ile ofsayt sisteminin hata olmadan uygulanmasıyla, tüm takımlar şampiyonluğa oynar hale geldi." ifadelerini kullandı.


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: Nihat Özdemir: VAR sayesinde 7-8 takım şampiyonluk yarışında
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HABER YORUMLARI (12)

  • BENCE:
    uefa fifa vb. var sistemini adaletli yönetim için yapıyo geliştiriyo. tahminim bence bizimkilerde hakemlere uyarmak için kullanıyo. napıyon laa. şu takım yenecek unutma haa. bizimkiler penaltı yapmak üzere o tarafa bakma görmezden gel hee vb. hal böyle iken var kayıtları mı açıklanır? maç bitince yok etmişlerdir bence misal fener bjk maçı bunun gibi yüzlerce maç vb. bence
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  • RIDVAN (SİVASSPOR):
    Yaa bırak bu işleri haftasonu Sivas - Akbilspor (Başakşehir) de gördük senin sağlıklı olan VARolmayan sistemini. Adam karpuz taşıdı yine bakmadınız. Yazıklar olsun
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  • BEYZALİ:
    varın olması önemli. bunda sorun yok. var aynı pozisyona istediğine gel bak. istediğine geç demesinde sıkıntı var
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  • FB Lİ:
    Ağlatacaz 2 hafta kaldı. Hunharcaaaaa. . . ahahahahahahahahahahahaa
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  • AAA:
    Bu ne demek oluyor acaba. . . VAR sayesinde adalet sağlandı mı yoksa VAR sayesinde bazı takımları şampiyon yapabileceğiz mi demek. . . .
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