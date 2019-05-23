Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na Adaylığını Açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan adaylığını açıklayan Nihat Özdemir, "Türk futbolunu daha da ileriye taşımak için 1 Haziran'da yapılacak seçime adaylığımı koydum. Ben futbolun Nihat abisi olarak güçlü tesisleşme, sorunsuz mali yapı, istikrarlı başarı, hoşgörülü futbol iklimi için 4 yıl Türk futbolunu yönetmeye talibim" dedi.

TFF'de Başkan Vekili olarak görev yapan Nihat Özdemir, haziranda yapılacak olan seçimli genel kurulda başkan adayı olacağını bugün gerçekleştirdiği basın toplantısı ile duyurdu. Haziranda seçimli genel kurul olduğunu hatırlatarak sözlerine başlayan Özdemir, "Yıldırım Demirören 7 yıl boyunca Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunduktan sonra görevinden ayrıldı. Kendisine futbol ailemiz adına teşekkür ediyorum. Kalan 3 aylık süreyi Hüsnü Güreli Bey sorumluluk alıp bu süreci tamamlamak üzeredir. Kendisine de yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Futbolda başarının en önemli anahtarlarından birisi de istikrardır. Hepimizin bildiği gibi Ankaragücü'nün ardından uzun yıllar Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticiliğini yaptım. 4 yıldır da TFF de Başkan Vekili olarak görevimi sürdürmekteyim. Burada çok değerli insanlarla çalıştım. Hep birlikte önemli işlere imza attık. Yıldırım Bey ile başladığımız projeleri devam ettirmek, yenilerini eklemek Türk futbolunu daha da ileriye taşımak için 1 Haziran'da yapılacak seçime adaylığımı koydum. Ben futbolun Nihat abisi olarak güçlü tesisleşme, sorunsuz mali yapı, istikrarlı başarı, hoşgörülü futbol iklimi için 4 yıl Türk futbolunu yönetmeye talibim" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ TÜRK FUTBOLU DAHA DA YUKARILARA ÇIKARMAK"

Tecrübesi, bilgisi ve tüm enerjisiyle Türk futboluna hizmet etmek istediğini dile getiren Özdemir, "Futbol her toplum için bir milli değerdir. Ve bu değeri korumamız gerektiğine inanıyorum. Bunun için de öncelikle barış, hoşgörü, huzur ortamının hiçbir şekilde bozulmaması şarttır. Bunun yolu da saygıdan, sevgiden geçer. Adalet ararken adil olmaktan geçer. Rakibe saygı duymaktan geçer. Lefterler, Rıdvanlar, Metinler, Baba Hakkılar, Süleyman Sebalar, Özhan Canaydınlar olmaktan geçer. Bunun için öncelikle Türk futbol ailesini sağduyuya çağırıyorum. Yeni dönemle birlikte yeni bir milli ruh oluşturalım. Hedefimiz Türk futbolunu daha da yukarılara çıkarmak ve istikrarlı bir şekilde dünya sıralamasında ilk 10 arasında yer almasını sağlamak olacaktır. Daha başarılı bir Türk futbolu için omuz omuza vererek çalışmamız gerektiğine inanmaktayım. İnşallah yeni federasyonumuzla birlikte çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz. Futbol ailesinin en önemli ailelerinin olduğunu biliyoruz. Bunlar Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig Kulüpler Birliği'dir. Bu birlikler ile çok iyi diyaloglar sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"KURULLARIMIZIN BAĞIMSIZ ÇALIŞMALARINA ÖNEM VERECEĞİZ"

Nihat Özdemir, kurumsal çalışma düzeninin bir numaralı öncelikleri olacağını vurgulayarak, "Bütün kurullarımızın tamamen bağımsız çalışmalarına önem vereceğiz. MHK, Disiplin ve Tahkim Kurulları Beylerbeyi Tesisleri'nde çalışmalarına devam edecektir. Kulüp lisans kurulunda gerekli reformları yapmak için tüzük değişikliklerimizi hazırladık. Kurullarımızda çalışacak arkadaşlarımızda en önem vereceğimiz konuların başında liyakat olayı gelmektedir. Sponsorluk gelirlerimizin artırılması için çalışmalarımızı yapacağız ve yeni komiteler kurarak etkin çalışma ortamı kuracağız. UEFA'da olduğu gibi yeni bir organizasyon şeması ile devam etmek istiyoruz. Yönetim kurulu üyelerinden komiteleri oluşturacağız ancak işleyiş ve işlemlere bu arkadaşlar karışmayacaktır. Bunları profesyonel arkadaşlar yönetecek. MHK ve kulüp lisans kurulunda reform yapmamızın şart olduğunu söylüyorum. 5 büyük futbol ülkesinin çalışmalarını yakından izlemek istiyoruz. Bununla ilgili bir komite kuracağız. Bu komitemizin raporuna göre 3 yıllık MHK'nın master planını yapıp kamuoyuna sunmayı planlamaktayız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA