SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Nihat Özdemir: Play-off gündemimizde yok - Spor
Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Spor

Nihat Özdemir: Play-off gündemimizde yok

Koronavirüs nedeniyle Süper Lig'in ertelenmesinin ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir, ligde play-off oynanacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

25.03.2020 09:03 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:28
Nihat Özdemir: Play-off gündemimizde yok

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs sürecinin uzaması halinde Süper Lig'in mevcut haliyle tescil edilmesi veya ilerleyen dönemde play-off oynatılması iddialarına açıklık getirdi.

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİL"

Nihat Özdemir, Milliyet Gazetesi'den Bilal Meşe'ye yaptığı açıklamada "Şu an konuşulan iddialar asla doğru değil. Bu konular gündemimizde dahi yok. Bizim için sağlık her şeyden önce gelir. Biz fotoğrafa bu açıdan bakıyoruz." dedi.

"GÜNDEMİMİZDE YOK"

Başkan Özdemir ayrıca "Herkes kafasına göre, kendi kendine konuşuyor. Karar verici biziz. Ne play-off ne de liglerin mevcut haliyle tescili gündemimizde yer almıyor." ifadelerini kullandı.

"BELLİ BİR TARİH YOK"

Nihat Özdemir bu arada "Çünkü hiçbir şey belli değil. Sanıldığı gibi ligin başlangıcıyla ilgili öyle belli bir tarih falan da yok. Kulüpler Birliği ile bunu bile konuşmadık" ifadelerini kullandı.

BAKAN'A 7 MADDELİK RAPOR

Başkan Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, TFF olarak 7 maddelik bir rapor verdiklerini de belirterek, "Bu raporda süreçle ilgili bir dizi senaryolar var ve sadece Sayın Bakan biliyor" diye konuştu.

Nihat Özdemir: Play-off gündemimizde yok

Haberin Videosu:

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Play-off gündemimizde yok

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları (2)
BJK: BURDA HİÇ YORUM YOK NEDEN
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SERT: Şu ana kadar Türk futboluna hiç bir faydan olmadı malesef. Bırak git işi bilen o ağırlığı kaldırıp adaletli takım ayrımı yapmadan karar verebilen kurullarına hakim kurullardaki kişileri takım kontenjanından seçmeyecek birileri gelmeli. Ülke olarak Futboldaki durumumuz ortada.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

İşte Terim'in son durumu! Arda, yaptığı telefon görüşmesini anlattı Spor
İşte Terim'in son durumu! Arda, yaptığı telefon görüşmesini anlattı
G.Saray'da 3. koronavirüs paniği: Evimde karantinadayım Spor
G.Saray'da 3. koronavirüs paniği: Evimde karantinadayım
Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim'den ilk mesaj Spor
Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim'den ilk mesaj
Saracchi'den koronavirüs sözleri: Lig oynansa hepimiz kapabilirdik Spor
Saracchi'den koronavirüs sözleri: Lig oynansa hepimiz kapabilirdik
Böylesi görülmedi! Milli takım oyuncusunu fidye için kaçırdılar Spor
Böylesi görülmedi! Milli takım oyuncusunu fidye için kaçırdılar
Koronavirüse yakalanan hakem var mı? MHK Başkanı açıkladı Spor
Koronavirüse yakalanan hakem var mı? MHK Başkanı açıkladı
Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, koronavirüsü yendi
Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, koronavirüsü yendi
Merve Terim'den Fatih Terim paylaşımı: Kanıma dokunuyor, teker teker hesap sormak istiyorum
Merve Terim'den Fatih Terim paylaşımı: Kanıma dokunuyor, teker teker hesap sormak istiyorum
Selçuk İnan'dan duygusal Fatih Terim mesajı: Hocam biz bu yolda birlikte yürüdük
Selçuk İnan'dan duygusal Fatih Terim mesajı: Hocam biz bu yolda birlikte yürüdük
Fenerbahçeli Vedat Muriç'ten Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı
Fenerbahçeli Vedat Muriç'ten Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı
Fenerbahçe, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e transfer teklifinde bulundu
Fenerbahçe, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e transfer teklifinde bulundu
AFAD, Fatih Terim'e hakaret eden şahsı Gönüllülük Sistemi'nden çıkardı
AFAD, Fatih Terim'e hakaret eden şahsı Gönüllülük Sistemi'nden çıkardı
Linnes'in eşi Elisabeth Haugen: Norveç'e dönmek istiyorum
Linnes'in eşi Elisabeth Haugen: Norveç'e dönmek istiyorum
Son Dakika: Trabzonspor'un koronavirüs testleri negatif çıktı
Son Dakika: Trabzonspor'un koronavirüs testleri negatif çıktı
Milli boksör Serhat Güler'de koronavirüs bulgusuna rastlanmadı
Milli boksör Serhat Güler'de koronavirüs bulgusuna rastlanmadı
Arda Turan: Fatih Terim dimdik ayakta
Arda Turan: Fatih Terim dimdik ayakta
Çağdaş Atan'ın koronavirüs testi negatif çıktı
Çağdaş Atan'ın koronavirüs testi negatif çıktı
Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd'dan Donald Trump'ın ülkeye dönün çağrısına yanıt
Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd'dan Donald Trump'ın ülkeye dönün çağrısına yanıt
Test yaptıran Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, hastaneye yatırıldı
Test yaptıran Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, hastaneye yatırıldı
BB Erzurumspor'un eski oyuncusu Yusuf Duruk, şehit oldu
BB Erzurumspor'un eski oyuncusu Yusuf Duruk, şehit oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Fatih Terim'i aradı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Fatih Terim'i aradı
Fenerbahçe'nin Ozan Tufan ve Vedat Muriç planı suya düştü
Fenerbahçe'nin Ozan Tufan ve Vedat Muriç planı suya düştü
Cevat Prekazi'den Tümer Metin'e tepki
Cevat Prekazi'den Tümer Metin'e tepki
Mustafa Cengiz ve Kaan Kançal koronavirüs testine girdi, Yusuf Günay 24 saat hastanede tutulacak
Mustafa Cengiz ve Kaan Kançal koronavirüs testine girdi, Yusuf Günay 24 saat hastanede tutulacak
Fernando Muslera, Erdoğan'ı eleştirdiği iddia edilen sözlere açıklık getirdi
Fernando Muslera, Erdoğan'ı eleştirdiği iddia edilen sözlere açıklık getirdi
Son Dakika: Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır
Son Dakika: Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır
Vicky Wright, koronavirüsle mücadele için eski mesleği hemşireliğe geri döndü
Vicky Wright, koronavirüsle mücadele için eski mesleği hemşireliğe geri döndü
2020 Tokyo Olimpiyatları, koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelendi
2020 Tokyo Olimpiyatları, koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelendi
Hulk, eski eşinin yeğeni Camila ile dünya evine girdi
Hulk, eski eşinin yeğeni Camila ile dünya evine girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Faik Öztrak Abdülhamit Gül Abdulhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Cem Yılmaz Seda Akgül Idris Elba
Spor Burak Yılmaz Bülent Uygun Nihat Özdemir Radamel Falcao Abdülkadir Ömür
Daha Fazla Türk Mart Polis Ak Parti
Şu an buradasınız: Nihat Özdemir: Play-off gündemimizde yok - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 10:26:28. #1.14#
title